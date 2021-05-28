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Строительство Строительство и недвижимость

Стало известно, что строит компания Халиуллова на 9-й просеке

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершена экспертиза здания ООО "Стройлекс" на 9-й просеке в Самаре, которое городские власти потребовали снести. Выводы экспертов не устроили департамент градостроительства (ДГА).

Фото: скриншот с yandex.ru/maps

Как ранее писал Волга Ньюс, предметом спора стала стройка на берегу реки Волги, 59а. Объект возводило ООО "Стройлекс", принадлежащее сыну экс-главы Промышленного района Минахмета Халиуллова.

По словам представителя компании, по этому адресу велось строительство таунхауса без разрешительной документации. По мнению истца, процесс получения документов растянулся из-за волокиты: на момент готовности бумаг были внесены изменения в генплан и правила застройки и землепользования Самары, что повлекло корректировку исходной документации. Сотрудник ООО "Стройлекс" добавил, что земля под объектом оформлена в собственность и возведенное здание соответствует проекту.

Более года назад городские власти потребовали снести таунхаус площадью застройки 566,49 кв. метров. В феврале была назначена экспертиза, которая установила, что здание соответствует градостроительным нормам.

Департамент принес возражения на выводы экспертов. В частности, в исследовании есть ссылки на нормативно-правовые акты, утратившие силу. Представитель ДГА также не нашел выводов об отсутствии угрозы жизни и здоровью и добавил, что проект не проходил госэкспертизу. Кроме того, заключение подготовлено под условием консервации объекта. По словам истца, застройщик не направлял уведомлений о заморозке строительства.

В "Стройлексе" ответили, что госэкспертиза для блочной жилой застройки не требуется. Соответственно, Госстройнадзор такой объект не наблюдает и консервация невозможна. Вместе с тем компания остановила работы на стадии коробки до вынесения решения суда.

ООО Специализированный застройщик "Стройлекс", согласно ИАС Seldon Basis, зарегистрировано в Самаре в 2006 году. Уставный капитал - 45,11 млн рублей. Выручка в 2020 г. составила 21,6 млн руб., чистая прибыль - 8,95 млн рублей. Собственник - Равиль Халлиулов, которому также принадлежат ООО "Вира-групп", ООО "Вира-девелопмент" и другие компании. В 2020 г. ООО "Строекс" зарегистрировал товарный знак ГК "Вира", известной такими ЖК, как "Две реки" на стрелке рек Сухая Самарка и Татьянка, "Майский" в границах улиц Ставропольской, Майской, Нагорной, Советской, "Парк Металлургов", "Атмосфера" (в границах улиц Восьмой радиальной, Советской Армии, Тихвинской и Гастелло).

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