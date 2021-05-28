Стало известно, что строит компания Халиуллова на 9-й просеке

Завершена экспертиза здания ООО "Стройлекс" на 9-й просеке в Самаре, которое городские власти потребовали снести. Выводы экспертов не устроили департамент градостроительства (ДГА).

Как ранее писал Волга Ньюс, предметом спора стала стройка на берегу реки Волги, 59а. Объект возводило ООО "Стройлекс", принадлежащее сыну экс-главы Промышленного района Минахмета Халиуллова.

По словам представителя компании, по этому адресу велось строительство таунхауса без разрешительной документации. По мнению истца, процесс получения документов растянулся из-за волокиты: на момент готовности бумаг были внесены изменения в генплан и правила застройки и землепользования Самары, что повлекло корректировку исходной документации. Сотрудник ООО "Стройлекс" добавил, что земля под объектом оформлена в собственность и возведенное здание соответствует проекту.

Более года назад городские власти потребовали снести таунхаус площадью застройки 566,49 кв. метров. В феврале была назначена экспертиза, которая установила, что здание соответствует градостроительным нормам.

Департамент принес возражения на выводы экспертов. В частности, в исследовании есть ссылки на нормативно-правовые акты, утратившие силу. Представитель ДГА также не нашел выводов об отсутствии угрозы жизни и здоровью и добавил, что проект не проходил госэкспертизу. Кроме того, заключение подготовлено под условием консервации объекта. По словам истца, застройщик не направлял уведомлений о заморозке строительства.

В "Стройлексе" ответили, что госэкспертиза для блочной жилой застройки не требуется. Соответственно, Госстройнадзор такой объект не наблюдает и консервация невозможна. Вместе с тем компания остановила работы на стадии коробки до вынесения решения суда.