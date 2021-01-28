Власти Самары требуют снести постройку Халиуллова на 9-й просеке

Департамент градостроительства Самары обратился в суд с иском, где просит признать самостроем двухэтажное здание на 9-й просеке. По адресу берег реки Волги, 59а строительство ведет ООО "Стройлекс", принадлежащее сыну экс-главы Промышленного района Минахмета Халиуллова.

Власти также требуют снести здание площадью застройки 566,49 кв. м и освободить самовольно занятый земельный участок площадью 478,53 кв. м, государственная собственность на который не разграничена. Вместе с тем истец пытался наложить обеспечительные меры - запретить регистрировать действия, связанные с этими объектами. Но суды двух инстанций не поддержали его в этом.

Возводимый объект входит в границы трех участков. В конце 2018 г. "Стройлексу" удалось получить одобрение на смену зонирования двух из них - с участков существующих садоводческих и дачных кооперативов на планируемые территории малоэтажного строительства.

К судебному процессу уже привлекли Госстройнадзор, департамент имущества Самары, областной минлесхоз, администрацию Кировского района, Росреестр и Нижне-Волжское бассейновое водное управление.

ООО "Стройлекс" принадлежит Рамилю Халиуллову - сыну спикера Промышленного райсовета Самары Минахмета Халиуллова, осужденного за коммерческий подкуп в особо крупном размере. Он представлял интересы ООО - подрядчика Фонда капитального ремонта Самарской области - и передал Алексею Архипову - брату врио гендиректора фонда Михаила Архипова - более 11,9 млн рублей. В итоге деньги попали к врио гендиректора ФКР за беспрепятственную оплату выполненных работ подрядчика.