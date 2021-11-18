Строительство третьего агрегата карбамида в Тольятти выходит на финишную прямую

17 ноября ПАО "ТОАЗ" презентовал жителям города отчет о реализации проекта "Строительство третьего агрегата карбамида мощностью 2200 тонн в сутки". На мероприятии, состоявшемся в ДК "Тольяттиазот" и собравшем представителей власти, общественности, СМИ, было отмечено, что будущее производство призвано повысить экологичность процессов на предприятии.

Осуществляемый инвестиционный проект ТОАЗа на сегодня является ключевым в химиндустрии страны. К его реализации предприятие приступило в 2018 году. В настоящее время на площадке завода действуют семь агрегатов, производящих ежегодно свыше 3 млн тонн аммиака в год, и 2 агрегата карбамида общей годовой производительностью 960 тыс. тонн. Проектная мощность третьего агрегата составит 737 тыс. тонн.

В результате реализации нового масштабного проекта стоимостью в 25 млрд руб. завод более чем на 70% увеличит выпуск карбамида — важного продукта для сельского хозяйства. Проект разработан вместе со швейцарской компанией "Casale S.A", учитывает наилучшие технологии промышленной и экологической безопасности.

По информации руководителя проекта строительства агрегата карбамида № 3 Александра Постнова, препятствия, возникшие с начала пандемии, которые связаны с закрытием границ, удалось преодолеть. Европейское оборудование было все же доставлено, а в работы на строительной площадке прошлым летом включились российские субподрядчики, задействовав более 700 работников, из которых 90% — это тольяттинцы и самарцы.

Согласно представленному отчету, основные строительно-монтажные задачи выполнены — поставки оборудования на 100%, строительные работы на 70%. Если это выразить в цифрах, то смонтировано 1,4 тысяч тонн оборудования, установлены 754 сваи, 18,1 тыс. кубометров бетонных конструкций, 4,5 тыс. метров подземного трубопровода, более 2,9 тыс. кубометров сендвич-панелей и шесть тысяч тонн металлоконструкций. Особая гордость тоазовцев — гранбашня, возвышающаяся на 107 метров, ставшая самым высоким строением в Тольятти. Была проведена технологически сложная операция по подъему на нее и монтажу скруббера весом в 860 тонн. Установлен реактор синтеза высотой 49 метров и весом в 320 тонн.

"В этом году достигнуты большие результаты, несмотря на сложности пандемийного периода. Мы смогли решить все возникающие вопросы. На сегодняшний момент реализация проекта перевалила за 70%. Мы планируем запустить агрегат в 2022 году. Весной начнем пусконаладочные операции, а во второй половине года уже ожидаем получение товарного продукта. Проект уникален, так как третий агрегат строится на действующей производственной площадке и является образцом самых современных экологически чистых мировых технологий", — прокомментировал Александр Постнов.

Новое производство будет не только чистым, но и уменьшит количество выбросов углекислого газа на 11-12 млн тонн в год, т. к. почти весь его объем будет использоваться как сырье для производства карбамида.

Директор по технической политике предприятия Виктор Казачков отметил, что углекислый газ образуется при производстве аммиака, в котором задействовано семь агрегатов. Часть этих выбросов пускают в синтез карбамида на двух действующих установках, а частично направляют на производство метанола. Строительство третьего агрегата решает сразу две задачи — пуск в оборот незадействованных объемов выбрасываемого углекислого газа и извлечение из этого пользы в виде наращивания производства карбамида на новом агрегате мощностью 737 тыс. тонн продукции в год.

"Всеми тремя агрегатами будем производить в сумме более полутора миллиона тонн продукта в год, — заявил Казачков. — Это позволит нам создать баланс, при котором реализуется полная загрузка мощностей, увеличивается выпуск карбамида, повышающего плодородие почв, а также осуществляются дополнительные перечисления в бюджеты. Важно и то, что новое производство позволит уменьшить углеродный след, так как выброс углекислого газа значительно сократится. С введением нового агрегата он будет переработан на 75-80%. Около 800 кубометров в сутки не попадет в атмосферу. То есть снизится парниковый эффект от сокращения этих выбросов. Это дополнительный вклад нашего предприятия в экологию Тольятти и Самарской области. ТОАЗ продолжает развиваться, вести модернизацию действующих производств, делая их еще чище и безопаснее".

По мнению главы Комсомольского района Артема Анисимова, строительство нового агрегата на ТОАЗе нужное для всех дело: "Создается совершенное высокотехнологичное производство с учетом всех экологических требований. А это значит, что воздействие на окружающую среду от него будет минимальным. Новый агрегат — это увеличение доходов бюджетов всех уровней. Сегодня ТОАЗ в тройке крупнейших налогоплательщиков Тольятти и в пятерке доноров областной казны. Корпорация "Тольяттиазот" только в этом году заплатила в вышестоящие бюджеты более 10 млрд рублей. Мы понимаем, что часть этих денег пойдет на нужды нашего города, на социалку, благоустройство. Важно и то, что этот агрегат будет перерабатывать углекислый газ, вырабатываемый другими производствами. Внедрение новых производств означает также, что в городе создаются новые рабочие места".

Уже сейчас ведется подбор кандидатов для трудоустройства на этот объект и принято в штат более 20 человек.