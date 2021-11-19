Дмитрий Азаров подписал соглашение с корпорацией "Туризм.РФ"

В пятницу, 19 ноября, правительство Самарской области и корпорация "Туризм.РФ" заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов.

Церемония подписания соглашения прошла при участии заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Согласно документу, стороны договорились о развитии туристической инфраструктуры в Самарской области, что будет способствовать увеличению туристического потока и обеспечению социально-экономического развития региона.

"Сегодня мы делаем еще один существенный шаг к достижению национальных целей. Совместная работа с регионами позволяет создать качественные и доступные туристические услуги для наших граждан, открывает для них новые направления путешествий. И самое главное — отвечает как экономическим, так и социальным задачам. В 27 субъектах РФ в ближайшее время будут реализованы 50 туристических инфраструктурных проектов. Мы создадим около 30 тысяч новых гостиничных номеров. Инфраструктурное развитие даст нам прирост турпотока на 9,4 млн человек совокупно в этих регионах. Проекты позволят создать дополнительно около 20 тыс. новых рабочих мест в разных уголках нашей страны", — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что туристическая отрасль имеет мультипликативный эффект и дает большой потенциал роста для бизнеса на местах.

Для реализации этого потенциала государством предусмотрена поддержка частных инвесторов, возможности софинансирования проектов заложены в инвестиционную программу корпорации "Туризм.РФ".

О работе над ней рассказал генеральный директор "Туризм.РФ" Сергей Суханов: "Заканчивается формирование приоритетной инвестиционной программы на 2021–2022 годы. Мы рассмотрели 385 инвестиционных предложения, из них отобрано 50 наиболее перспективных, по большинству из них уже получены положительные инвестиционные заключения. И это только начало нашей совместной работы. Предстоит проанализировать туристические территории, сформировать концепции их развития, выполнить проектирование, начать строительство и завершить его в срок".

В Самарской области корпорация и правительство региона намерены развивать территории "Самарская Лука" и "Сокольи горы".

"Для нас сегодня очень важный этап развития туристической отрасли в регионе в целом, важный этап сотрудничества с Корпорацией "Туризм РФ". Подписанное соглашение в первую очередь позволяет нам получить поддержку наших проектов в сфере туризма. В качестве первых проектов мы заявили после тщательного отбора Самарскую Луку и Сокольи горы. В ближайшие недели на территорию региона прибудут эксперты, вместе с которыми мы проведем комплексную оценку, проанализируем, что дополнительно нужно сделать для привлечения туристов, для создания инфраструктуры", — сообщил Дмитрий Азаров.

После завершения аналитического этапа создадут организацию, которая будет заниматься реализацией проектов, в том числе, привлекая средства федерального бюджета.

"Это только первые два проекта, и рассчитываю, что совместная командная работа позволит нам и те проекты, которые мы заявляли дополнительно, так же хорошо подготовить для реализации. Простор возможностей в Самарской области уникален: это и наши города, исторические поселения — Самара и Сызрань, уникальный опыт Тольятти — а наш кейс промышленного туризма был признан одним из лучших в стране и сегодня тиражируется в регионах, — и конечно, наша прекрасная природа, наша история и культура. Царевщина, Красная гора, Сергиевский, Кошкинский районы, уникальные возможности Красноармейского, Алексеевского, Нефтегорского районов — за каждым названием имена государственных деятелей, внесших огромный вклад в развитие нашего государства, истории, писателей, живописцев. И я уверен, жители Самарской области хорошо об этом знают, но узнают еще больше, в том числе, благодаря этой программе, которая разработана не только для туристов. В первую очередь мы делаем это для жителей нашего региона, моих земляков", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор рассказал о готовящемся проекте речного туризма — сквозном для регионов ПФО, речь идет о возобновлении скоростных речных перевозок. Проект должен быть не только экономически выгодным, но и экологичным. Планируется, что пассажирские речные перевозки будут осуществляться в том числе на суднах, работающих на сжиженном природном газе.