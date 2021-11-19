Дмитрий Азаров подписал соглашение с корпорацией "Туризм.РФ"

В пятницу, 19 ноября, правительство Самарской области и корпорация "Туризм.РФ" заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов.
Церемония подписания соглашения прошла при участии заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Согласно документу, стороны договорились о развитии туристической инфраструктуры в Самарской области, что будет способствовать увеличению туристического потока и обеспечению социально-экономического развития региона.
"Сегодня мы делаем еще один существенный шаг к достижению национальных целей. Совместная работа с регионами позволяет создать качественные и доступные туристические услуги для наших граждан, открывает для них новые направления путешествий. И самое главное — отвечает как экономическим, так и социальным задачам. В 27 субъектах РФ в ближайшее время будут реализованы 50 туристических инфраструктурных проектов. Мы создадим около 30 тысяч новых гостиничных номеров. Инфраструктурное развитие даст нам прирост турпотока на 9,4 млн человек совокупно в этих регионах. Проекты позволят создать дополнительно около 20 тыс. новых рабочих мест в разных уголках нашей страны", — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что туристическая отрасль имеет мультипликативный эффект и дает большой потенциал роста для бизнеса на местах.
Для реализации этого потенциала государством предусмотрена поддержка частных инвесторов, возможности софинансирования проектов заложены в инвестиционную программу корпорации "Туризм.РФ".
О работе над ней рассказал генеральный директор "Туризм.РФ" Сергей Суханов: "Заканчивается формирование приоритетной инвестиционной программы на 2021–2022 годы. Мы рассмотрели 385 инвестиционных предложения, из них отобрано 50 наиболее перспективных, по большинству из них уже получены положительные инвестиционные заключения. И это только начало нашей совместной работы. Предстоит проанализировать туристические территории, сформировать концепции их развития, выполнить проектирование, начать строительство и завершить его в срок".
В Самарской области корпорация и правительство региона намерены развивать территории "Самарская Лука" и "Сокольи горы".
"Для нас сегодня очень важный этап развития туристической отрасли в регионе в целом, важный этап сотрудничества с Корпорацией "Туризм РФ". Подписанное соглашение в первую очередь позволяет нам получить поддержку наших проектов в сфере туризма. В качестве первых проектов мы заявили после тщательного отбора Самарскую Луку и Сокольи горы. В ближайшие недели на территорию региона прибудут эксперты, вместе с которыми мы проведем комплексную оценку, проанализируем, что дополнительно нужно сделать для привлечения туристов, для создания инфраструктуры", — сообщил Дмитрий Азаров.
После завершения аналитического этапа создадут организацию, которая будет заниматься реализацией проектов, в том числе, привлекая средства федерального бюджета.
"Это только первые два проекта, и рассчитываю, что совместная командная работа позволит нам и те проекты, которые мы заявляли дополнительно, так же хорошо подготовить для реализации. Простор возможностей в Самарской области уникален: это и наши города, исторические поселения — Самара и Сызрань, уникальный опыт Тольятти — а наш кейс промышленного туризма был признан одним из лучших в стране и сегодня тиражируется в регионах, — и конечно, наша прекрасная природа, наша история и культура. Царевщина, Красная гора, Сергиевский, Кошкинский районы, уникальные возможности Красноармейского, Алексеевского, Нефтегорского районов — за каждым названием имена государственных деятелей, внесших огромный вклад в развитие нашего государства, истории, писателей, живописцев. И я уверен, жители Самарской области хорошо об этом знают, но узнают еще больше, в том числе, благодаря этой программе, которая разработана не только для туристов. В первую очередь мы делаем это для жителей нашего региона, моих земляков", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Губернатор рассказал о готовящемся проекте речного туризма — сквозном для регионов ПФО, речь идет о возобновлении скоростных речных перевозок. Проект должен быть не только экономически выгодным, но и экологичным. Планируется, что пассажирские речные перевозки будут осуществляться в том числе на суднах, работающих на сжиженном природном газе.
Последние комментарии
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно
и правильно