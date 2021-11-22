Денис Волков: "Самарская область начала сотрудничество с Русским географическим обществом"

Между Русским географическим обществом и правительством Самарской области было подписано соглашение о взаимодействии. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первый вице-президент РГО, известный ученый-океанолог Артур Чилингаров и руководитель самарского регионального отделения РГО Денис Волков.
Глава региона, как планируется, в дальнейшем возглавит попечительский совет Российского географического общества в Самарской области. Отметим, что на федеральном уровне Попечительский совет РГО был создан 19 ноября 2009 года, его возглавил Владимир Владимирович Путин. Членами совета стали отечественные и зарубежные меценаты, просветители и общественные деятели. Президентом РГО был избран Сергей Кужугетович Шойгу.
РГО — одно из старейших географических обществ мира, которое объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей, — всех, кто стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению ее природных богатств.
"Направления и масштабы работы Русского географического общества, его научная, общественная, просветительская деятельность впечатляют. Мы искренне хотим развивать сотрудничество. Деятельность по исследованиям и этнографии сегодня нисколько не потеряла своей актуальности. Более того, мы сейчас с краеведами, историками и географами хотим эту деятельность вывести на качественно новый уровень. Невозможно любить то, что ты не знаешь. И чем больше жителей региона узнают о родной земле, тем большими они становятся патриотами своей малой родины и нашей великой России. Без воспитания патриотов, без понимания того, что сделано нашими предшественниками, невозможно двигаться вперед", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
"Для нас это большое событие, ведь более плотное взаимодействие с руководством региона придаст новый импульс в развитии отделения, — отметил глава регионального отделения РГО Денис Волков. — Направления, которыми мы занимаемся: экология, география, этнография, туризм. Стоит задача развивать их, сохраняя и оберегая природу родного края и делая регион туристически привлекательным. Я познакомился с людьми, которые занимаются интересными краеведческими проектами, темами, связанными с восстановлением истории Самарской губернии: все это очень интересно и требует поддержки. Уверен, что губернатор станет флагманом этой работы, ведь он не просто глава региона, но и коренной самарец, который любит и чтит свою малую родину".
Стоит отметить, что на сегодняшний день региональное отделение РГО проделало большую работу. Так отделение стало партнером международного проекта "VeloRussia. Трансроссийский веломаршрут Европа — Азия", направленного на создание сети магистральных веломаршрутов по Самарской области, который позволит региону стать центром развития велотуризма. В следующем году планируется создание международной школы агротуризма — проведение обучающих семинаров для фермеров Самарской области по организации системы агротуризма, ориентированного на мировые стандарты. Приоритетным направлением деятельности РГО является работа со школьниками и молодежью. На постоянной основе в школах Самары и Тольятти проводятся мероприятия, образовательные уроки, встречи с географами, краеведами и экологами. Разработана концепция Школы туризма для вовлечения в активную деятельность молодого поколения. В 2022 году планируется открытие молодежных клубов на базе еще нескольких образовательных учреждений. Налажено сотрудничество с национальным парком "Самарская Лука", Жигулевским заповедником им. И. И. Спрыгина и другими партнерами.
Последние комментарии
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.