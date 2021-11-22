Денис Волков: "Самарская область начала сотрудничество с Русским географическим обществом"

Между Русским географическим обществом и правительством Самарской области было подписано соглашение о взаимодействии. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первый вице-президент РГО, известный ученый-океанолог Артур Чилингаров и руководитель самарского регионального отделения РГО Денис Волков.

Глава региона, как планируется, в дальнейшем возглавит попечительский совет Российского географического общества в Самарской области. Отметим, что на федеральном уровне Попечительский совет РГО был создан 19 ноября 2009 года, его возглавил Владимир Владимирович Путин. Членами совета стали отечественные и зарубежные меценаты, просветители и общественные деятели. Президентом РГО был избран Сергей Кужугетович Шойгу.

РГО — одно из старейших географических обществ мира, которое объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей, — всех, кто стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению ее природных богатств.

"Направления и масштабы работы Русского географического общества, его научная, общественная, просветительская деятельность впечатляют. Мы искренне хотим развивать сотрудничество. Деятельность по исследованиям и этнографии сегодня нисколько не потеряла своей актуальности. Более того, мы сейчас с краеведами, историками и географами хотим эту деятельность вывести на качественно новый уровень. Невозможно любить то, что ты не знаешь. И чем больше жителей региона узнают о родной земле, тем большими они становятся патриотами своей малой родины и нашей великой России. Без воспитания патриотов, без понимания того, что сделано нашими предшественниками, невозможно двигаться вперед", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

"Для нас это большое событие, ведь более плотное взаимодействие с руководством региона придаст новый импульс в развитии отделения, — отметил глава регионального отделения РГО Денис Волков. — Направления, которыми мы занимаемся: экология, география, этнография, туризм. Стоит задача развивать их, сохраняя и оберегая природу родного края и делая регион туристически привлекательным. Я познакомился с людьми, которые занимаются интересными краеведческими проектами, темами, связанными с восстановлением истории Самарской губернии: все это очень интересно и требует поддержки. Уверен, что губернатор станет флагманом этой работы, ведь он не просто глава региона, но и коренной самарец, который любит и чтит свою малую родину".

Стоит отметить, что на сегодняшний день региональное отделение РГО проделало большую работу. Так отделение стало партнером международного проекта "VeloRussia. Трансроссийский веломаршрут Европа — Азия", направленного на создание сети магистральных веломаршрутов по Самарской области, который позволит региону стать центром развития велотуризма. В следующем году планируется создание международной школы агротуризма — проведение обучающих семинаров для фермеров Самарской области по организации системы агротуризма, ориентированного на мировые стандарты. Приоритетным направлением деятельности РГО является работа со школьниками и молодежью. На постоянной основе в школах Самары и Тольятти проводятся мероприятия, образовательные уроки, встречи с географами, краеведами и экологами. Разработана концепция Школы туризма для вовлечения в активную деятельность молодого поколения. В 2022 году планируется открытие молодежных клубов на базе еще нескольких образовательных учреждений. Налажено сотрудничество с национальным парком "Самарская Лука", Жигулевским заповедником им. И. И. Спрыгина и другими партнерами.