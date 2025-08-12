16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На трассе к Муранскому бору началось устройство новой дорожной одежды Губернатор Вячеслав Федорищев вручил почетные награды жителям Самарской области Самарская область участвует в форуме "Беспилотные авиационные системы" Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Военно-воздушных сил России Вячеслав Федорищев на оперативном совещании особый акцент сделал на обращения граждан

Власть и политика

На трассе к Муранскому бору началось устройство новой дорожной одежды

ШИГОНЫ. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Шигонском районе Самарской области началось устройство дорожной одежды на региональной автодороге "Сызрань — Шигоны" — Волжский Утес — турбаза "Солнечный Мыс". Капитальный ремонт региональной трассы на участке протяжённостью 3,3 км ведется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Дорога является одним из самых "туристических" объектов нацпроекта 2025 г., так как ведет к уникальному месту в Самарской области — Муранскому бору. Это заповедный реликтовый лес на берегу Усинского залива, в котором растут вековые деревья — сосны и дубы. Трасса является основным маршрутом движения туристов к множеству турбаз и санаториев. На протяжении 1,8 км она пересекает село Муранка, в котором проживает более 1000 жителей.

На прошлой неделе подрядная организация приступила к работам по устройству нижнего слоя дорожной одежды методом холодной регенерации. Суть технологии заключается в снятии, измельчении и перемешивании старого покрытия с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания. Все это перемешивается в специальной установке под названием ресайклер и им же производится укладка. Уложенную смесь уплотняют дорожными катками.

Этот способ позволяет эффективно восстанавливать дорожное покрытие в удаленных районах без негативного воздействия на окружающую среду. Для удобства местных жителей и гостей на время дорожных работ подрядной организацией  организована объездная дорога.

"Устройство нижнего слоя дороги будет завершено до конца недели. Также предусмотрено укладка верхнего слоя покрытия.  Один из самых сложных видов работ по благоустройству трассы — это ремонт двухочковой водопропускной трубы размером 2,5 на 8 метра, через которую проходит поток воды реки Муранки. Здесь близко расположены грунтовые воды и приходится постоянно откачивать воду, чтобы не подтопить основание дороги. Тем не менее все работы ведутся по графику, без отставаний", — говорит представитель подрядной организации Олег Сергеев.

Капитальный ремонт дороги будет завершен до конца дорожного сезона. Для обеспечения безопасности жителей и гостей на участке трассы, расположенном в границах села Муранка, уже установлены опоры уличного освещения, ведется строительство тротуаров. Также дорожники обеспечат безопасность пешеходных переходов, обустроив их искусственными дорожными неровностями, и установят вдоль тротуаров пешеходное ограждение. 

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" инициирован президентом страны Владимиром Путиным. Его реализация находится на особом контроле у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Всего 2025 г. в регионе по нацпроекту приведут в нормативное состояние 231 км дорог, в том числе 190 км — регионального значения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Анатолий Илларионов 03 мая 2025 08:18 "Дом промышленности" хотят вернуть региону

С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Фото на сайте

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31