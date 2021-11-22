Более 1,3 млрд руб. инвестируют в развитие мелиорации в Самарской области

В 2021 г. благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" в Самарской области девять хозяйств реализовали проекты в области мелиорации на площади более 2,3 тыс. га.

В завершающей стадии находятся еще пять проектов орошения земель общей проектной площадью 1703 га. В рамках нацпроекта сельхозпредприятиям возмещают 50% затрат на строительство новых и модернизацию уже действующих объектов мелиорации.

Одной из задач, поставленных губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым перед АПК региона, является развитие мелиорации. В соответствии со Стратегией лидерства региона, разработанной по инициативе главы губернии при участии жителей, орошение земель — неотъемлемая часть успешного развития сельскохозяйственного сектора и залог продовольственной безопасности.

"Только орошаемые земли дают гарантированную урожайность, а значит и наибольший экономический эффект", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

По данным регионального минсельхоза, в 2021 г. в хозяйствах региона урожайность сои на богаре составила 16 ц/га, а на полях, где осуществляется регулярный полив, почти в два раза больше — 30 ц/га.

Одним из участников нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" является ООО "Заря" из Приволжского района. В хозяйстве восстанавливают орошение на площади 150 га.

"Я просто задался целью — восстановить хотя бы часть системы, чтобы приволжская земля давала невиданный урожай", — рассказывает гендиректор предприятия Олег Шаповалов.

В 2022 г. реализация мелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения Самарской области продолжится. В связи с изменением федерального законодательства с 2022 г. такую государственную поддержку будут предоставлять проектам, прошедшим предварительный отбор в Минсельхозе России.

Сейчас Минсельхоз России уже отобрал два инвестиционных проекта строительства мелиоративных систем на площади 3740 га с общим объемом инвестиций 1,3 млрд рублей. В рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" НП "Международная кооперация и экспорт" на это цели направят более 500 млн рублей.