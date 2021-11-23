25 ноября в прокат выходит экшн-хоррор "Обитель зла: Раккун-Сити"

Раккун-Сити, где когда-то располагался фармацевтический гигант Umbrella и вовсю бурлила жизнь, превратился в город-призрак.

Компания давно переехала, но на ее месте глубоко под землей набирает силу великое зло. Когда оно вырвется на свободу, единственный шанс выжить уцелевшей горстке людей — сплотиться и узнать всю правду о корпорации Umbrellа.

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