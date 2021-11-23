25 ноября в прокат выходит экшн-хоррор "Обитель зла: Раккун-Сити"

Раккун-Сити, где когда-то располагался фармацевтический гигант Umbrella и вовсю бурлила жизнь, превратился в город-призрак.
Компания давно переехала, но на ее месте глубоко под землей набирает силу великое зло. Когда оно вырвется на свободу, единственный шанс выжить уцелевшей горстке людей — сплотиться и узнать всю правду о корпорации Umbrellа.
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Возрастное ограничение 18+.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?