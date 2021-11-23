Сбербанк помогает бизнесу расти

Сбербанк отметил свое 180-летие. Начавшись с маленькой сберкассы в Санкт-Петербурге, которая работала один день в неделю, он менялся вместе со страной и стал технологическим гигантом мирового уровня. Банк остается верен себе и помогает бизнесу развиваться, создавая новые возможности. Один из ярких примеров добрых партнерских отношений, длящихся многие годы, — сотрудничество с сетью аптек "Алия".

Начинались деловые отношения между двумя структурами в 2003 году с обычного кредитования бизнеса. Времена были сложные, и молодая компания особенно нуждалась в финансовой поддержке. Сработавшись, партнеры расширили свои деловые контакты, которые продолжаются до сих пор, развиваясь в том числе и в нефинансовом секторе. За все это время стороны, следуя взятым на себя обязательствам, делали те или иные шаги, оставаясь интересными партнерам и укрепляя сложившиеся отношения.

Директор по связям с общественностью и СМИ ООО "Алия-Фарм" Фахрутдин Канюкаев так охарактеризовал отношения двух компаний: "Мы — хорошие партнеры. На сегодняшний день я считаю Сбербанк примером новаторских идей. За долгие годы сотрудничества банк показал себя с самой лучшей стороны. В случае возникновения форсмажорных обстоятельств мы всегда находим общий язык с руководством партнера и приходим к конструктивному решению возникших вопросов".

В 2009 году важным шагом для стимуляции развития малого бизнеса стал запуск в Москве и Самаре системы "Сбербанк Бизнес Онлайн". Это интернет-банк, объединяющий в себе специальные сервисы. Всего бизнесменам предлагается около тридцати видов услуг от документооборота и ведения бухгалтерии до создания сайтов и интернет-продвижения.

2020 год стал переходным к следующему этапу развития. У Сбера появляется новая стратегия 2023, главная цель которой — помогать человеку и бизнесу стабильно развиваться. Бизнес получает помощь в увеличении доходов и сокращении расходов, защиту от финансовых рисков и развивает цифровизацию.

Одна из крупнейших розничных аптечных сетей "Алия" в 2021 году одной из первых в регионе внедряет новую систему оплаты от Сбербанка по QR коду. Как и другие его финансовые продукты, она проста и доступна владельцам смартфонов. Покупателю достаточно сканировать код с помощью приложения — оплата по коду уже встроена в кассу, а QR-код содержит полную информацию о транзакции. В отличие от эквайринга это самый экономичный способ бесконтактной оплаты. Он не требует покупки и установки терминала, подключения к электросети и никакой платы за обслуживание. Такой способ в нашем регионе делает первые шаги и постепенно набирает популярность.

Однако не хлебом единым — за долгие годы сотрудничества партнерские отношения сети и банка переросли в дружеские. Финансовая организация активно поддерживает все массовые мероприятия, проводимые компанией "Алия-Фарм", и активно участвует в жизни шашечного клуба имени чемпиона мира Олега Дашкова, который появился и существует благодаря сети "Алия".

Очевидно, что внедрение новых цифровых продуктов в фармацевтическую сеть на этом не закончится. Будут появляться новые продукты и платформы, и вместе с ними будет развиваться бизнес. И наверняка будет расширяться список нефинансовых продуктов и сервисов, доступных физическим лицам и корпоративным клиентам по всему миру 24/7.