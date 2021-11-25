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Баскетбол Спорт

Дмитрий Азаров поздравил призеров турнира 3х3 BasketNights

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 ноября, в "МТЛ Арене" в Самаре прошел Суперфинал осеннего сезона Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3×3 BasketNights. Победителей турнира наградил губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Турнир 3×3 BasketNights проводится с 2021 г. по инициативе главы региона и поддержан президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. В соревнованиях участвуют все желающие, матчи проводят вечером, что позволяет привлечь большее число команд. На одной площадке встречаются как опытные игроки, так и начинающие любители баскетбола. Отборочные этапы проводят в различных городах, а сильнейшие команды играют в Суперфинале. В летнем сезоне в BasketNights приняли участие свыше 100 команд.

Суперфинал осеннего сезона состоялся 24 ноября на центральной баскетбольной площадке региона — в "МТЛ Арене". В турнире девушек золото завоевала команда Aerospace (Мария Семенова, Анна Цейлер, Кристина Сорокина, Анна Владимирова), серебро у Danger, бронза досталась "Пороховницам". Среди мужчин сильнейшей стала команда "Пес его знает" (Влад Чесноков, Александр Пушкин, Алексей Сорокин, Даниил Захаревич), которая также была лучшей по итогам летнего сезона. Второе место — "Огонек", третье место — "Авангарад". Сильнейшие команды получили призы от Федерации баскетбола Самарской области, призеров турнира поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

"Осенний этап лиги BasketNights завершился ярким Суперфиналом. Турнир стал настоящим праздником спорта и объединил любителей баскетбола со всей области. Всем командам спасибо за участие! — обратился губернатор к командам на церемонии награждения. — Благодарю участников лиги за активность, приверженность спорту и баскетболу. Мы будем и в следующем году проводить турнир BasketNights. И сделаем из него настоящий фестиваль уличного спорта".

В планах организаторов турнира — проведение зимнего этапа Лиги губернатора Самарской области BasketNights 3×3 и дальнейшее развитие соревнований.

"Уже можно однозначно сказать, что проект Basket Nights стал успешным. Проведен летний и осенний Суперфинал, и мы продолжим делать этот праздник баскетбола для всех любителей спорта. Турнир будет круглогодичным, уверен, что количество участников будет расти", — отметил вице-президент Федерации баскетбола Самарской области Камо Погосян.

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