Программа повышения квалификации "Мастерская лидеров" продлится до 10 декабря

Программа повышения квалификации "Мастерская лидеров", которую проводит СГИК, продлится до 10 декабря. Первые занятия начались на минувшей неделе.

Напомним, образовательная программа СГИК "Мастерская лидеров" предназначена для участников консорциума НОЦ "Инженерия будущего". Молодых ученых, бизнесменов и управленцев научат навыкам самопрезентации и продвижению научных продуктов.

Ведущие преподаватели СГИК по актерскому мастерству, оперному и эстрадному вокалу, хореографии, а также живописи и дизайну будут развивать коммуникационные навыки слушателей через искусство.

Амбициозный образовательный проект "Мастерская лидеров" готовился к запуску Самарским государственным институтом культуры - членом консорциума научно-образовательного центра "Инженерия будущего" мирового уровня - в течение года.

Преподаватели творческого вуза разработали уникальную программу повышения квалификации, которая будет реализовывать запрос формирования и развития так называемых "софт-скилс": в частности, навыков самопрезентации в публичном пространстве с использованием голоса, собственного визуального образа, графического сопровождения выступлений и формулировок своей концепции. Участники интенсивных практикумов будут учиться коммуникативному продвижению своего научного продукта, в результате чего слушателям курса будет проще выступать перед публикой, инвесторами.

Первое занятие 17 ноября провела Елена Лазарева, заведующая кафедрой актерского искусства и сценической речи СГИК, заслуженная артистка РФ и народная артистка Самарской области, актриса Самарского академического театра драмы им. Горького.

"Спикерам от мира науки, которые не работают с театральными техниками, бывает непросто выступать публично, ведь момент такого выступления - всегда некий актерский акт. Наша задача заключается в том, чтобы помочь людям чувствовать себя "на сцене" комфортно, освободиться от страхов и зажимов, и тогда будет проще выстраивать стратегию, - рассказала Елена Лазарева. - На первом занятии мы работали с тренингами, которые подготавливают речевой аппарат. Уже есть положительные отклики".

Образовательный проект "Мастерская лидеров" также направлен на формирование у слушателей курса навыков, которые в перспективе помогут совершить качественный прорыв в их профессиональной деятельности.