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Работа и Кадры

В Самаре каждый шестой соискатель обладает сертификатом о вакцинации от коронавируса

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис SuperJob изучил, насколько часто работодатели требуют от кандидатов сертификат о вакцинации от COVID-19 и как часто соискатели сообщают о его наличии в своих резюме в Самаре и других крупнейших городах России.

В Самаре в 1,7% вакансий есть требование о наличие сертификата вакцинации от COVID-19, а в 1% вакансий указывается, что кандидат должен быть готов сделать прививку. Доля резюме, где есть отметка о пройденной вакцинации от COVID-19, равняется 16,3% (один из самых высоких показателей по стране); еще 3,1% соискателей сообщили в своих анкетах, что готовы привиться или проходят вакцинацию в текущий момент.

Вакансий в целом по стране, содержащих пункт о необходимости наличия сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса, в ноябре было 1,2%. Доля вакансий, требующих наличия QR-кодов, выше среди вакансий для медицинского персонала, сотрудников сферы общепита и ритейла, квалифицированных рабочих, специалистов сферы услуг и логистической отрасли. Каждая сотая вакансия требует от кандидатов готовности сделать прививку.

Среди соискателей 15,9% уже проставили отметку о пройденной вакцинации в своих резюме, еще 3% указали статус "Готов (а) к вакцинации" или "Прохожу вакцинацию".

Вакансии компаний, расположенных в мегаполисах, значительно чаще, чем в целом по стране, содержат требования к наличию у кандидатов сертификата о пройденной вакцинации или готовности привиться. Больше всего таких вакансий — в Санкт-Петербурге: 6,6% требуют наличия сертификата, еще 5,2% вакансий — готовности сделать прививку. В Красноярске 6,5% вакансий — для соискателей с QR-кодами о пройденной вакцинации, еще 2,8% — для тех, кто готов вакцинироваться. В Москве таких вакансий 5 и 4,4% соответственно. Реже всего сертификат требуется в Воронеже (1,4% вакансий) и Самаре (1,7%).

Доля резюме, где есть отметка о пройденной вакцинации от COVID-19, выше всего в Волгограде (17,9% от общего числа резюме в мегаполисе), Уфе (17,6%) и Москве (17,4%). Реже всего подобные сведения публиковали в резюме соискатели из Новосибирска (12%) и Перми (13%).

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