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На площадке Самарского медуниверситета открылась "Точка кипения"

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29 ноября был дан торжественный старт работе "Точки кипения" и нового корпуса Института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Новое пространство стало первой медицинской площадкой страны и четвертой "Точкой кипения" в регионе. Они уже действуют на базе Самарского университета, СГЭУ и ТГУ. Каждая из них — это пространство для взаимодействия студентов, школьников, молодых ученых, преподавателей, представителей бизнеса и власти. В планах работы новой площадки — разработка и внедрение инновационных технологий в здравоохранении.

В торжественной церемонии открытия "Точки" приняли участие первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов, представители минздрава РФ, минобрнауки РФ.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов поздравил руководство университета со стартом работы новой площадки.

"Активная позиция руководства университета и внимание к сфере инноваций, уникальные кадры и компетенции, открытость к сотрудничеству и совместным проектам, тесная связь с ведущими предприятиями и победы в федеральных и региональных конкурсах — позволяют университету включаться в реализацию Национальной технологической инициативы и решение глобальных задач, — сказал Дмитрий Богданов. — Во многом впечатляющие успехи вуза связаны с многолетней успешной работой Института инновационного развития университета в сфере создания и продвижения глобально конкурентоспособных инновационных продуктов в сфере медицины. Уверен, что открытая сегодня "Точка кипения" Самарского государственного медицинского университета станет эффективным звеном в структуре инновационной "экосистемы" Самарской области".

Основными направлениями работы "Точки кипения" СамГМУ станут реализация проектов рынков НТИ "Хелснет", "Нейронет" и "Технет", подготовка будущих управленцев в сфере здравоохранения, формирование команд инноваторов.

Здесь будут функционировать четыре пространства: зал "Операционная", зал "Процедурная", зал "Нескучный научный 1" и зал "Нескучный научный 2", а также технические и служебные помещения.

Ректор Самарского медуниверситета Александр Колсанов поблагодарил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, правительство Самарской области за постоянную поддержку вуза.

Первым мероприятием, которое стартовало сразу после торжественной церемонии открытия, стала панельная дискуссия "Молодежь. Наука. Предпринимательство". Участники обсудили последние тренды в молодежном и, в частности, технологическом предпринимательстве.

Институт инновационного развития открыт на новой площадке (в корпусе на улице Льва Толстого), которая сформирована с учетом современных тенденций организации офисного пространства и эффективной работы проектных команд. В двух "шоурумах" представлены ключевые инновационные проекты института в сфере медицины и образования с применением технологий виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта и 3D-моделирования: система хирургической навигации AUTOPLAN, ReviVR — тренажер для реабилитации после инсульта, ReviMotion — нейротренажер для детей, интерактивный анатомический стол "Пирогов", виртуальный хирург SurgeraVR и др.

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