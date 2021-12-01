В Самаре ищут подрядчика, который будет чистить от снега региональные трассы

Минтранс подыскивает подрядчика, который займется зимним содержанием региональных дорог, расположенных в Самаре. Начальная цена контракта — 215,8 млн рублей.

Речь идет о Красноглинском шоссе (от моста через р. Сок до Волжского шоссе), ул. Ново-Садовой (от ул. Полевой до пр. Кирова), ул. Демократической (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой), Волжском шоссе (от Московского шоссе до Красноглинского шоссе), дороге Волжский — аэропорт Курумоч на участке км 11+488 — 12+388.

Победителя торгов определят после 10 декабря. Он приступит к работам с 1 января 2022 г. и завершит их 31 марта 2022 г.