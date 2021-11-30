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Автопром Машиностроение

Компания "Форесия" повышает эффективность с помощью гендерного разнообразия

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский дивизион международной компании Faurecia активно реализует инициативу, направленную на повышение разнообразия своих сотрудников. Речь не только о различиях по гендерному принципу, но и о национальной, религиозной, возрастной диверсификации трудового коллектива с целью повышения его эффективности. Для продвижения этой идеи в корпоративную среду создана специальная должность — Gender Diversity and Inclusive Ambassador, которую занимает директор по продажам и развитию бизнеса "Сидений" Александр Арцыбашев. На протяжении ряда лет он руководил самым крупным заводом Форесии в России, имеет большой опыт управления производством и крупным коллективом. В своем интервью топ-менеджер рассказал о внедрении лучших мировых практик в сфере Gender Diversity and Inclusive (гендерное разнообразие и инклюзивность), а также об использовании прогрессивного российского опыта.

Директор по продажам и развитию бизнеса "Сидений" Александр Арцыбашев Директор по продажам и развитию бизнеса "Сидений" Александр Арцыбашев
Фото: предоставлено компанией "Форесия"

— Александр, вы достаточно опытный производственник с солидным трудовым стажем и серьезными достижениями. Как вам работается в новом качестве, какие задачи на вас возложены?

— Моя задача в роли амбассадора заключается в популяризации инициативы гендерного разнообразия. Все сотрудники компании должны понимать, что это такое и зачем это нужно, какие плюсы разнообразие дает компании и каждому человеку в отдельности. Идея Gender Diversity сегодня очень популярна во всем мире, но мы в Форесии смотрим на нее немного шире, поэтому у нас не только Diversity, но и Inclusive, что означает вовлеченность всех сотрудников в данные процессы. Нас интересует разнообразие коллектива не только по гендерному принципу, но и в более широком понимании — это различия между сотрудниками с точки зрения национальности, вероисповедания, возраста, производственного опыта. Изучив мировой и российский опыт, проанализировав собственную практику, мы увидели, что однородная по составу группа, как правило, справляется с поставленной задачей хуже, чем разнообразная команда, включающая молодых и опытных сотрудников, мужчин и женщин с разной квалификацией и различиями в мировоззрении. В разнообразной команде взгляд на поставленную задачу гораздо шире, а идеи и решения отличаются большей вариативностью. В итоге мы получаем более высокую эффективность коллектива, а, следовательно, повышаем прибыльность компании.

— Как разделяются сотрудники по гендерному принципу? Сколько у вас мужчин, сколько женщин?

— Если говорить о глобальной компании в целом, то здесь целевым показателем является наличие более 35% женщин в трудовом коллективе к 2025 году и выход на полный паритет к 2030 году. Но на наших предприятиях в России мы близки к 40% женщин, а в некоторых подразделениях превышаем данный параметр, поэтому работаем не только над количественными, но и над качественными показателями. По некоторым направлениям работаем в сторону снижения количества женщин. Например, на швейном производстве в Тольятти задействовано почти 500 человек, при этом 95% составляют женщины. Сильная команда формируется там, где гендерное разнообразие колеблется в районе 50 на 50 (плюс-минус 10%). Такое соотношение мужчин и женщин максимально эффективно.

— Планируете усадить мужчин за швейные машинки?

— У нас уже есть мужчины, которые шьют, и есть понимание, как наиболее эффективно интегрировать их в женский коллектив. Если говорить об обратных примерах, то ремонтом и обслуживанием оборудования у нас на 100% занимаются мужчины. Будем искать возможность внедрения в эту службу женщин.

— Потянет ли женщина работу, подразумевающую физические нагрузки?

— Мы не говорим о марафонском беге и жиме штанги лежа, речь идет о выполнении трудовых функций в рамках российского законодательства и в соответствии с нормами по эргономике, принятыми в Форесии. Например, даже мужчине запрещено оперировать с грузом более 12 кг — это, по сути, ведро воды. Женщинам вполне под силу заниматься ремонтом и обслуживанием швейных машин. Там нет тяжеловесных узлов и агрегатов, а самый тяжелый блок весит 2,5 кг, что вполне соответствует нормам трудового законодательства и нормам охраны труда. Мы не планируем запускать специальные программы переобучения женщин, а смещаем акценты при подборе новых кадров.

— Кого сейчас больше охотно принимаете на работу — мужчин или женщин?

— У нас сейчас немало вакансий — это и производственный персонал, и ИТР. При заполнении любой вакансии мы должны иметь двух кандидатов-женщин. Но хочу подчеркнуть, что у нас нет шаблона и директив. Все зависит от конкретной команды и решения конкретного менеджера, который планирует развивать команду в том или ином направлении. Если у менеджера есть задача увеличить количество женщин, но к нему пришел мужчина, который будет эффективнее на этом месте — его возьмут на работу. Пусть это будет в ущерб гендерному разнообразию, но это повысит эффективность всей команды.

— Какие плюсы эта инициатива несет работникам компании и какие еще специальности планируется скорректировать по гендерному составу?

— Такая кадровая политика открывает для сотрудников больше возможностей для самореализации. Например, в бухгалтерии и финансах традиционно работают женщины. Хотелось бы и здесь увеличить разнообразие, поскольку у нас есть примеры, когда эти функции хорошо выполняют мужчины. То же самое в отделе управления персоналом, где работает много девушек. А в отделе качества — наоборот, много мужчин, хотя эти функции могут выполнять женщины. В производственной системе Форесии есть должность мастера или супервайзера — это человек, который находится в середине всех процессов, является ключевым звеном в цехе. По статистике здесь тоже большой перекос — в производствах, не связанных с пошивом, женщин-мастеров всего 10%. При этом есть примеры очень успешных женщин на этой позиции, которые добиваются высокого результата как с женским, так и с мужским коллективом.

— Насколько коллектив вовлечен в эту идею?

— Мы ведем активную информационную работу, которая не имеет финала, поскольку коллектив постоянно обновляется, приходят новые люди. В сентябре мы проводили большой двухнедельный Diversity-марафон с фокусом на гендерное разнообразие. Задача — дать более глубокое понимание о различиях между полами, рассказать об особенностях их производственного взаимодействия. Ежедневно в рамках марафона проводились сессии, на которых вступали лидеры мнений — люди, которые пользуются авторитетом и занимают высокие посты в компании, делились собственным опытом и пониманием данной проблематики. Приглашенные психологи и тренеры рассказывали о специфике мужского и женского восприятия, о том, как это взаимодействие проявляется между людьми, как отражается на каждом человеке. В рамках онлайн-встреч участники высказывались в режиме "свободного микрофона", при этом было видно, что каждый по-своему воспринимает эту идею и понимает ее суть.

— Это новая для России инициатива, наша страна достаточно консервативна в этом смысле…

— Я бы с вами поспорил. Из истории мы знаем, что Советский Союз был одной из первых стран, признавших права женщин — это и право голоса на выборах, и право на труд, образование и многое другое. Я считаю, что мы начали гораздо раньше других, но в последние десятилетия эта тема у нас не особо культивировалась, поэтому нам надо подтянуться и, основываясь на современных научных данных, работать над расширением разнообразия наших трудовых коллективов.

— В этой работе вы опираетесь на передовой опыт зарубежных предприятий Форесии?

— Российский дивизион Форесии как раз и является передовым — как по показателям эффективности выстраивания бизнес-процессов, так и по внедрению Gender Diversity. Наш опыт будет транслироваться на другие предприятия Форесии в рамках обмена, который происходит по разным направлениям. В каждом регионе есть своя специфика, в том числе по национальному менталитету и вероисповеданию, это обязательно нужно учитывать.

— Какие соотношения по религиозному и национальному составу у вас уже выработаны или формируются?

— У нас нет целевого ориентира по этим параметрам. Главная цель — построение эффективной команды. Моя роль как амбассадора — пропаганда толерантности и веротерпимости. Каждая вера важна и имеет право на существование, и нужно уважать решение человека исповедовать ту или иную религию. При этом у нас уже есть опыт подбора команды с учетом данной специфики. Когда мы рассматривали интеграцию в команду людей другого вероисповедания, то поняли, что их лучше сгруппировать, а их линейный руководитель должен быть той же веры. Тогда интеграция производственной ячейки будет более эффективной.

— Представим ситуацию: к вам на работу устроился мужчина, который затем поменял пол. Он останется на своей позиции, в той же должности и команде?

— Мы должны уважать решение человека. Если его модель поведения не изменится и эффективность работы не пострадает, смена пола не станет причиной для его увольнения или перевода.

— Какие задачи по тематике гендерного разнообразия у вас запланированы на ближайшую перспективу?

— На данном этапе инициатива направлена на увеличение количества женщин на руководящих позициях. В совете директоров российского дивизиона Форесии женщин уже порядка 50%, но на уровне мидл-менеджмента женщин недостаточно. Мы хотим больше внимания уделять поддержке и становлению женщин-менеджеров, их вводу в должность. За каждой планируем закреплять персонального ментора, который будет ей помогать. Ментор не может быть руководителем — ни прямым, ни функциональным. Это человек, обладающий определенным опытом в схожей сфере, который может подсказать, наставить, поделиться знаниями, а не дать готовый ответ.

— Может быть мужчина ментором у женщины и наоборот?

— Конечно, и таких примеров немало. При этом женщина у нас остается женщиной, а мужчина — мужчиной. Мы не предлагаем им поменяться ролями.

— Иными словами, 8 марта у вас по-прежнему женский день, а 23 февраля — мужской.

— Совершенно верно. У каждого в жизни и в работе есть свой персональный стиль, который является достоянием человека, и мы не претендуем на смену этого стиля. Принимая человека в компанию, мы смотрим на его потенциальную эффективность и на то, как он вольется в наш коллектив.

Гид потребителя

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