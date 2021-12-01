В музее Эльдара Рязанова расскажут о драматичной карьере Уильяма Фридкина

В субботу, 4 декабря, в 17:30 в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) состоится вторая встреча лектория "Герои и антигерои "Нового Голливуда" - "Прозрения Уильяма Фридкина".

Получив премию "Оскар" за "Французского связного" (1971) и став почти миллионером благодаря успеху этой картины в прокате, Уильям Фридкин впал в глубочайшую депрессию. Через несколько лет, будучи одним из самых востребованных и кассовых режиссеров после еще более успешного фильма "Изгоняющий дьявола" (1973), Фридкин сознательно разрушил свою карьеру работой "Колдун" (1977).

Таков краткий творческий маршрут enfant terrible "Нового Голливуда" Уильяма Фридкина. Но что скрывается за видимостью успеха и провала и почему сам режиссер считал именно "Колдуна" своим лучшим фильмом - об этом пойдет речь на второй встрече в рамках лектория "Герои и антигерои "Нового Голливуда".

Что нового в "Новом Голливуде"? Как принцип "свободы творчества" оказался востребованным в индустрии, где десятилетиями всем заправляли продюсеры и руководители киностудий? Как коммерческий успех оказался совместим с новаторским художественным опытом?

Новый лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда" рассказывает о режиссерах и фильмах, которые радикально изменили представление об американском кинематографе.

Лектор - киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Цена - 200 рублей. Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись по телефону (846) 332-05-16.