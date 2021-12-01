Губернатор провел заседание Совета почетных граждан и ветеранов и Совета ветеранских организаций

В среду, 1 декабря, на совместном заседании Совета почетных граждан и ветеранов и Совета ветеранских организаций обсудили меры по борьбе с коронавирусом в Самарской области. Его провел глава региона Дмитрий Азаров.

Во встрече приняли участие Герои Социалистического Труда, Герои России, почетные жители Самарской области, ветераны труда и ветераны боевых действий, большинство из которых присоединилось к разговору в режиме видеоконференцсвязи.

Основными вопросами повестки стали методы борьбы с коронавирусом и меры, принимаемые в регионе для защиты граждан, а также актуальные меры социальной поддержки, действующие на территории Самарской области.

Прежде чем перейти к вопросам повестки, Дмитрий Азаров вручил почетную награду доктору технических наук, профессору, академику РАН, президенту Самарского университета, председателю Общественной палаты Самарской области Виктору Сойферу.

Указом президента за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Виктор Сойфер был награжден орденом Александра Невского.

В ходе заседания обсудили вопрос о присвоении звания почетного гражданина Самарской области. Совет ветеранов предложил кандидатуру выдающегося ученого Петра Кабытова, заслуженного деятеля науки РФ, доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой российской истории Самарского университета. Глава региона подчеркнул, что мнение почетных граждан, ветеранского сообщества обязательно будет учтено при вынесении окончательного решения.

О мерах по защите здоровья населения от новой коронавирусной инфекции в Самарской области рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян. "Уже год и восемь месяцев мы живем с пандемией. И натиск ее становится все злее. Вирус меняет свои свойства, и от нас, от системы здравоохранения и от всего общества, требуется увеличение ресурсов, которые мы направляем на борьбу с ним", - отметил глава ведомства.

Министр напомнил, что главным оружием в борьбе с опасным врагом служит вакцинация.

Председатель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, член Совета ветеранских организаций при губернаторе Самарской области Николай Хохлунов высказался за то, что нужно чаще обсуждать с людьми те вопросы и проблемы, которые останавливают их перед вакцинацией. Кроме того, по его мнению, необходимо жестко пресекать источники фейковой информации о вакцинации.

"Важно, чтобы все ветеранские организации на местах включились в эту разъяснительную работу - звонком, добрым словом, убеждением. Вас слышат и понимают иногда даже лучше, чем врачей. Уверен, что эффект будет", - обратился с просьбой к председателю регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов губернатор.

Подключиться к этой работе глава региона попросил и Самарскую общественную организацию медицинских сестер.

Подводя итоги заседания, губернатор подчеркнул, что для победы над коронавирусной инфекцией, для защиты жизни, здоровья людей необходима консолидация, объединение усилий. Участники встречи заверили, что поддержат главу региона в этой работе.