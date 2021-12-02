АвтоВАЗ в седьмой раз поднял цены на автомобили

АвтоВАЗ с 1 декабря повысил цены на весь модельный ряд автомобилей Lada в среднем на 3%, пишет ria.ru.

Это уже седьмое повышение цен с начала года.

Согласно актуальному прайс-листу, теперь минимальная стоимость Lada Granta составляет 588 тыс. руб. (+5%, или 28 тыс. руб.), Vesta — 836 тыс. руб. (+5%, или 40 тыс. руб.), Largus универсал — 813 тыс. руб. (+4%, или 32 тысячи рублей), Xray — 803 тыс. руб. (+3,6%, или 28 тыс. руб.), Niva Legend — 676 тыс. руб. (+2,4%, или 16 тысяч рублей), Niva Travel — 859 тыс. руб. (+3,3%, или 27 тыс. руб.).

В прошлом месяце АвтоВАЗ отчитался о сокращении продаж в России в октябре на 30,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 25,6 тысяч машин. При этом к сентябрю этого года продажи автопроизводителя выросли на 48,7% даже при продолжающемся мировом дефиците электронных компонентов.