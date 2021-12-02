АвтоВАЗ в седьмой раз поднял цены на автомобили

АвтоВАЗ с 1 декабря повысил цены на весь модельный ряд автомобилей Lada в среднем на 3%, пишет ria.ru.
Это уже седьмое повышение цен с начала года.
Согласно актуальному прайс-листу, теперь минимальная стоимость Lada Granta составляет 588 тыс. руб. (+5%, или 28 тыс. руб.), Vesta — 836 тыс. руб. (+5%, или 40 тыс. руб.), Largus универсал — 813 тыс. руб. (+4%, или 32 тысячи рублей), Xray — 803 тыс. руб. (+3,6%, или 28 тыс. руб.), Niva Legend — 676 тыс. руб. (+2,4%, или 16 тысяч рублей), Niva Travel — 859 тыс. руб. (+3,3%, или 27 тыс. руб.).
В прошлом месяце АвтоВАЗ отчитался о сокращении продаж в России в октябре на 30,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 25,6 тысяч машин. При этом к сентябрю этого года продажи автопроизводителя выросли на 48,7% даже при продолжающемся мировом дефиците электронных компонентов.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.