В Самаре пройдет бизнес-форум с Игорем Манном и Максимом Поташевым

8 и 9 декабря в Самаре будет проходить 11-й ежегодный форум "Самарская платформа развития бизнеса". Мероприятие планируется в онлайн-формате.

Спикерами выступят автор, издатель и один из самых успешных маркетологов Игорь Манн, эксперт по корпоративному управлению Александр Фридман, бизнес-тренер, магистр игры "Что? Где? Когда?" Максим Поташев, психолог, эксперт по управлению Николай Рысев, международный консультант Майкл Бенг и другие. Модератор форума — шеф-редактор "РБК" Кирилл Токарев.

"Мероприятие будет интересно для руководителей, коммерческих директоров, руководителей отделов продаж, маркетологов и HR-специалистов", - обещают организаторы.

Участие бесплатное. Достаточно зарегистрироваться на портале platform63.ru.

Форум проводится по заказу департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в городе.