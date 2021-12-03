В Самарской области установлены новые тарифы на детские сады

С 1 января в Самарской области устанавливаются новые тарифы для воспитанников детских садов.

Соответствующее постановление подписано 30 ноября министром образования и науки Самарской области и опубликовано на сайте регионального правительства.

Согласно документам, максимальный размер платы в Самаре и Тольятти установлен на уровне 175 рублей в день из расчета 12-часового пребывания ребенка в организации. В других городах региона тариф на 10 рублей ниже, а в муниципальных районах равен 150 рублям.

Для родителей трех и более детей установлена плата вдвое ниже. Конкретный размер платы за детсад в муниципалитетах не может превышать данные значения.