На премьере фильма "Домовой" самарскому актеру Олегу Белову вручили медаль "Спешите делать добро"

В воскресенье, 5 декабря, в ЦРК "Художественный" состоялся закрытый показ документального фильма "Домовой" об известном самарском актере Олеге Белове. В рамках мероприятия артисту вручили медаль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации "Спешите делать добро" за подвижническую работу в инклюзивном театре "Счастливый случай.

В мае 2012 г. одного из ведущих театральных актеров Самары Олега Белова сразил инсульт. Врачам и близким удалось выиграть серьезный бой за жизнь артиста, но борьбу за актерское будущее ему пришлось вести с самим с собой и общепринятыми установками. Фильм "Домовой" самарского режиссера Антона Долганова рассказ о движущей силе любви к своему делу, преданности и дружбе и о том, что антракты нужны не только во время спектакля, но и в жизни. На премьере присутствовала вся семья артиста, и ни одного зрителя картина не оставила равнодушным.

Олег Белов успешно продолжает свой театральный и жизненный путь, и служит примером для тех, кто столкнулся с преодолением. Именно за его неравнодушие, активную гражданскую позицию, высокий профессионализм, большой вклад в дело защиты прав и свобод одной из самых уязвимых категорий граждан — людей с ментальными нарушениями и работу в инклюзивном театре "Счастливый случай" Олега Белова отметили высокой наградой "Спешите делать добро", которую впервые присвоили самарцу.

Вручая артисту награду, Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова отметила:

— Эта медаль была учреждена в 2005 году. Вручается она в преддверии Дня декларации прав человека. Чтобы заслужить ее, надо быть человеком благородным, неравнодушным, совершить хотя бы маленький подвиг, помогая окружающим людям выйти из тяжелой ситуации. Именно таким человеком является Олег Белов с его уникальным опытом создания театра, в котором играют люди с ментальными нарушениями. Фильм "Домовой" — искренняя и красивая работа, испытываешь гордость за то, что молодое поколение кинематографистов реализует такие проекты.

Режиссер фильма "Домовой", руководитель видеостудии Modjo Films Антон Долганов:

— Олег Константинович при знакомстве произвел впечатление неординарного и талантливого артиста, его история удивляет и отпечатывается в памяти каждого, кто соприкоснулся с ней. Мы постарались не только рассказать биографичную историю, но и передать атмосферу и настроение каждого этапа жизни актера, максимально вовлечь зрителя. Надеемся, что каждый получил свой эмоциональный отклик.