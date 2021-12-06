АО "Транснефть - Приволга" завершило планово-профилактические ремонтные работы на семи площадочных объектах и пяти магистральных нефтепроводах (МН) в Самарской, Оренбургской и Волгоградской областях.
Мероприятия выполнялись в ноябре текущего года в период плановых остановок транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам Куйбышев — Тихорецк, Куйбышев — Лисичанск, Бавлы — Куйбышев, Бугуруслан — Сызрань и Кулешовка — Куйбышев.
На перекачивающих станциях в Волгоградской области — линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) "Красный Яр", "Караичево" и нефтеперекачивающей станции (НПС) "Тингута" — подключены три магистральных насоса. Взамен демонтированного оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, специалисты установили магистральные насосные агрегаты производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) мощностью 10 тыс. куб. метров нефти в час. Новое оборудование характеризуется высоким коэффициентом полезного действия и увеличенным сроком межремонтного интервала.
Модернизация насосного оборудования проводится в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов предприятия для обеспечения бесперебойной транспортировки нефти по МН Куйбышев — Тихорецк и Куйбышев — Лисичанск.
Специалисты выполнили замену задвижек на ЛПДС "Андреяновская" и линейной части МН Бавлы — Куйбышев. Новые узлы запорной арматуры отличаются простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации. Также проведен средний ремонт запорно-регулирующей арматуры на подводном переходе МН Бугуруслан — Сызрань через реку Чапаевка в Самарской области.
На НПС "Покровская" в рамках технического перевооружения резервуар вертикальный стальной объемом 5 тыс. куб. м подключен к технологическим трубопроводам станции.
В рамках реализации проекта по реконструкции МН Куйбышев — Тихорецк подключен построенный участок протяженностью 52 км к обводному нефтепроводу НПС "Зензеватка".
Кроме того, специалисты предприятия завершили ремонтные работы на МН Кулешовка — Куйбышев, в том числе устранили пять дефектов на трех участках линейной части. Это обеспечит безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность нефтепровода.
Всего в работах, проведенных с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности, были задействованы порядка 380 сотрудников структурных подразделений предприятия, использовало 140 единиц спецтехники.
В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее