АО "Транснефть - Приволга" завершило планово-профилактические ремонтные работы на семи площадочных объектах и пяти магистральных нефтепроводах (МН) в Самарской, Оренбургской и Волгоградской областях.

Мероприятия выполнялись в ноябре текущего года в период плановых остановок транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам Куйбышев — Тихорецк, Куйбышев — Лисичанск, Бавлы — Куйбышев, Бугуруслан — Сызрань и Кулешовка — Куйбышев.

На перекачивающих станциях в Волгоградской области — линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) "Красный Яр", "Караичево" и нефтеперекачивающей станции (НПС) "Тингута" — подключены три магистральных насоса. Взамен демонтированного оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, специалисты установили магистральные насосные агрегаты производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) мощностью 10 тыс. куб. метров нефти в час. Новое оборудование характеризуется высоким коэффициентом полезного действия и увеличенным сроком межремонтного интервала.

Модернизация насосного оборудования проводится в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов предприятия для обеспечения бесперебойной транспортировки нефти по МН Куйбышев — Тихорецк и Куйбышев — Лисичанск.

Специалисты выполнили замену задвижек на ЛПДС "Андреяновская" и линейной части МН Бавлы — Куйбышев. Новые узлы запорной арматуры отличаются простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации. Также проведен средний ремонт запорно-регулирующей арматуры на подводном переходе МН Бугуруслан — Сызрань через реку Чапаевка в Самарской области.

На НПС "Покровская" в рамках технического перевооружения резервуар вертикальный стальной объемом 5 тыс. куб. м подключен к технологическим трубопроводам станции.

В рамках реализации проекта по реконструкции МН Куйбышев — Тихорецк подключен построенный участок протяженностью 52 км к обводному нефтепроводу НПС "Зензеватка".

Кроме того, специалисты предприятия завершили ремонтные работы на МН Кулешовка — Куйбышев, в том числе устранили пять дефектов на трех участках линейной части. Это обеспечит безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность нефтепровода.

Всего в работах, проведенных с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности, были задействованы порядка 380 сотрудников структурных подразделений предприятия, использовало 140 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.