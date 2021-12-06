16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть — Приволга" провело учение по тушению условного пожара в резервуарном парке Сызранские нефтяники стали лидерами природоохранной деятельности в России НК "Новый поток": инновации позволяют сокращать сроки бурения АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию участок магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк в Саратовской области Виктор Муравленко - покоритель куйбышевской нефти

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило масштабные работы на производственных объектах в трех регионах

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" завершило планово-профилактические ремонтные работы на семи площадочных объектах и пяти магистральных нефтепроводах (МН) в Самарской, Оренбургской и Волгоградской областях.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Мероприятия выполнялись в ноябре текущего года в период плановых остановок транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам Куйбышев — Тихорецк, Куйбышев — Лисичанск, Бавлы — Куйбышев, Бугуруслан — Сызрань и Кулешовка — Куйбышев.

На перекачивающих станциях в Волгоградской области — линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) "Красный Яр", "Караичево" и нефтеперекачивающей станции (НПС) "Тингута" — подключены три магистральных насоса. Взамен демонтированного оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, специалисты установили магистральные насосные агрегаты производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) мощностью 10 тыс. куб. метров нефти в час. Новое оборудование характеризуется высоким коэффициентом полезного действия и увеличенным сроком межремонтного интервала.

Модернизация насосного оборудования проводится в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов предприятия для обеспечения бесперебойной транспортировки нефти по МН Куйбышев — Тихорецк и Куйбышев — Лисичанск.

Специалисты выполнили замену задвижек на ЛПДС "Андреяновская" и линейной части МН Бавлы — Куйбышев. Новые узлы запорной арматуры отличаются простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации. Также проведен средний ремонт запорно-регулирующей арматуры на подводном переходе МН Бугуруслан — Сызрань через реку Чапаевка в Самарской области.

На НПС "Покровская" в рамках технического перевооружения резервуар вертикальный стальной объемом 5 тыс. куб. м подключен к технологическим трубопроводам станции.

В рамках реализации проекта по реконструкции МН Куйбышев — Тихорецк подключен построенный участок протяженностью 52 км к обводному нефтепроводу НПС "Зензеватка".

Кроме того, специалисты предприятия завершили ремонтные работы на МН Кулешовка — Куйбышев, в том числе устранили пять дефектов на трех участках линейной части. Это обеспечит безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность нефтепровода.

Всего в работах, проведенных с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности, были задействованы порядка 380 сотрудников структурных подразделений предприятия, использовало 140 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2