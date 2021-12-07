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Здравоохранение Общество

Из-за штамма омикрон в Самарской области вновь начнут работу обсерваторы

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По решению оперштаба в регионе будут вновь подготовлены обсерваторы: в связи с появлением нового штамма "омикрон" на территории некоторых стран Африки и Юго-Восточной Азии Роспотребнадзор предписывает в случае выявления прибывших из неблагополучных стран граждан обеспечить их изоляцию сроком на 14 календарных дней.

При этом позитивную динамику за неделю отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян: на амбулаторном этапе почти на 19% снизилось число пациентов с COVID-19, на 12% — с ОРВИ и пневмонией. На стационарном этапе зафиксировано снижение числа пациентов с коронавирусом и подозрением на него почти на 51%, соответственно уменьшился и среднесуточный расход кислорода – на 46%.

Сейчас в стационарах проходят лечение 3866 человек с коронавирусом и подозрением на него. Свободный коечный фонд составляет 48,3%.

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