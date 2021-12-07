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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию участок магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк в Волгоградской области

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию участок магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк протяжённостью 14 км в Котовском районе Волгоградской области.

Работы выполнялись с 2019 года с привлечением технического заказчика — ООО "Транснефть - ТСД".

Специалисты провели работы по сварке трубопровода диаметром 1020 мм в нитку, укладке и засыпке траншеи, возврату плодородного слоя почвы. В том числе выполнен переход через малый водоток — пруд Калиновский — протяженностью 175 м, проведена реконструкция переходов через автомобильные дороги и пересечений с коммуникациями. Для обеспечения эксплуатационной надежности участка магистрального нефтепровода смонтирован узел запорной арматуры, который отличается высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации.

В целях повышения защищенности участка МН от коррозионных процессов проведены работы по обеспечению электрохимзащиты трубопровода. Также заменены 3,15 км линий электропередачи.

В настоящее время полностью завершены строительно-монтажные работы, проведены испытания на прочность и герметичность реконструированного участка, выполнена техническая и биологическая рекультивация земель. Мероприятия проведены в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности, производственного контроля и природоохранного законодательства РФ.

Реконструкция участка МН выполнялась в рамках программы технического перевооружения объектов АО "Транснефть - Приволга" с целью обеспечения транспортировки нефти в объеме 40 млн тонн в год по МН Куйбышев — Тихорецк и повышения надежности и экологической безопасности при эксплуатации трубопроводов.

Объект введен в эксплуатацию в соответствии с графиком и функционирует в штатном режиме.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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