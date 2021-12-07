АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию участок магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк протяжённостью 14 км в Котовском районе Волгоградской области.
Работы выполнялись с 2019 года с привлечением технического заказчика — ООО "Транснефть - ТСД".
Специалисты провели работы по сварке трубопровода диаметром 1020 мм в нитку, укладке и засыпке траншеи, возврату плодородного слоя почвы. В том числе выполнен переход через малый водоток — пруд Калиновский — протяженностью 175 м, проведена реконструкция переходов через автомобильные дороги и пересечений с коммуникациями. Для обеспечения эксплуатационной надежности участка магистрального нефтепровода смонтирован узел запорной арматуры, который отличается высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации.
В целях повышения защищенности участка МН от коррозионных процессов проведены работы по обеспечению электрохимзащиты трубопровода. Также заменены 3,15 км линий электропередачи.
В настоящее время полностью завершены строительно-монтажные работы, проведены испытания на прочность и герметичность реконструированного участка, выполнена техническая и биологическая рекультивация земель. Мероприятия проведены в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности, производственного контроля и природоохранного законодательства РФ.
Реконструкция участка МН выполнялась в рамках программы технического перевооружения объектов АО "Транснефть - Приволга" с целью обеспечения транспортировки нефти в объеме 40 млн тонн в год по МН Куйбышев — Тихорецк и повышения надежности и экологической безопасности при эксплуатации трубопроводов.
Объект введен в эксплуатацию в соответствии с графиком и функционирует в штатном режиме.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее