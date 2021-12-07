Предпринимателям расскажут о кредитных продуктах

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Министерство экономического развития и региональный центр инноваций StartupSamara приглашают предпринимателей региона 8 декабря на вебинар "Кредитно-гарантийные продукты для МСП и самозанятых". Вебинар позволит разобраться в возможностях кредитования, которые доступны для бизнеса в Самарской области.