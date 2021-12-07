Дмитрий Азаров: "Волонтеры - значимая сила развития нашего региона".

В понедельник, 6 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета губернатор Дмитрий Азаров дал старт юбилейному XX форуму добровольцев Самарской области. В рамках мероприятия, приуроченного к международному Дню добровольца, глава региона вручил почетные награды и отметил вклад волонтерского движения в развитие губернии.

Форум добровольцев Самарской области проводится ежегодно и объединяет всех, кто вовлечен в волонтерское движение: активистов, организаторов, представителей муниципалитетов, некоммерческих и образовательных организаций, органов власти, участников различных проектов и акций. Самарская область — один из ведущих в стране регионов по развитии добровольчества, в этом движении задействовано более 150 тыс. человек.

"Это армия добра, заботы и любви. Армия, которая творит добро каждый день, невзирая на какие-то сложности. Хочу за это сердечно поблагодарить", — сказал губернатор, открывая форум.

Самарская область в течение четырех лет входит в пятерку регионов России, которые одерживают победу во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел". Кроме того, в губернии действует многофункциональный ресурсный центр поддержки и развития добровольчества, который имеет свои филиалы в 8 муниципальных образованиях губернии.

"Регион показывает фантастические результаты в развитии добровольчества. В каждом муниципалитете у нас есть люди, готовые помогать. Мы будем делать так, чтобы центры поддержки волонтерства появился в каждом муниципалитете", — отметил глава региона.

С марта 2020 года в Самарской области организована работа регионального волонтерского штаба по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в рамках Всероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе". Всего за весь период акции с марта 2020 года по декабрь 2021 года волонтерами было обработано свыше 135 тыс. обращений, оказана реальная помощь в решении насущных жизненных вопросов.

Самарское добровольчество, в том числе, активно участвует в борьбе с короновирусной инфекцией: открыто 37 муниципальных волонтерских штабов помощи пожилым гражданам в ситуации распространения COVID-19. Активисты также непосредственно задействованы в работе в сфере медицины.

"Я хочу вас искренне поблагодарить за то, что вы делаете для всех нас, жителей Самарской области. Вы сегодня — значимая сила развития нашего региона. Все больше и больше люди задумываются о том, что мы нужны друг другу, что каждый из нас может чуть больше, а объединив усилия, мы можем решить вопросы любой сложности. В Самарской области потрясающее волонтерское движение", — отметил Дмитрий Азаров.

Форум добровольцев Самарской области традиционно приурочен к международному дню добровольца, который также отмечается и в нашей стране. Так, 5 декабря, в Москве состоялась церемонии вручения премии #МыВместе, в которой принимала участие делегация Самарской области. С праздником волонтеров поздравил президент РФ Владимир Путин.

Наиболее ярко проявившиеся себя активисты добровольческого движения отмечаются и на форуме добровольцев Самарской области — это представители различных учреждений, общественных и молодежных организаций, активисты всероссийских и региональных волонтерских проектов.

Среди тех, кто получил почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям", была председатель общественной организации содействия благоустройству области и росту благосостояния жителей "Свежий ветер" Юлия Копылова.

"Дмитрий Игоревич, вы помните, как еще 10 лет назад я попросила у вас помощь, и вы мне помогли? За это время, за 10 лет, наша организация очень многое сделала, в том числе, благодаря Вашей поддержке. Давайте и дальше вместе делать добрые дела", — обратилась Юлия Копылова к главе региона.

С 14 по 18 декабря в Самаре состоится международный форум "Волонтеры Победы", который соберет около 500 участников из 85 регионов России. Весной следующего года регион примет ХХХ Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна". Сегодня в рамках форума добровольчества был дан старт набору волонтеров на это знаковое событие.