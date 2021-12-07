Вячеслав Вербовой расскажет о неснятых фильмах Эльдара Рязанова

В четверг, 9 декабря, в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) состоится лекция "Нереализованные планы Эльдара Рязанова".
Историк, научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой расскажет историю неснятых фильмов Эльдара Рязанова, в том числе экранизаций "Сирано де Бержерака" Эдмона Ростана, "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова и "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" Владимира Войновича.
Цена - 200 рублей. Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись по телефону (846) 332-05-16.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?