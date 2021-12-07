Вячеслав Вербовой расскажет о неснятых фильмах Эльдара Рязанова

В четверг, 9 декабря, в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) состоится лекция "Нереализованные планы Эльдара Рязанова".

Историк, научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой расскажет историю неснятых фильмов Эльдара Рязанова, в том числе экранизаций "Сирано де Бержерака" Эдмона Ростана, "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова и "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" Владимира Войновича.

Цена - 200 рублей. Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись по телефону (846) 332-05-16.