В Самаре с 25 декабря введут противопожарный режим

Особый противопожарный режим в Самаре введут с 25 декабря до 20 января 2022 г. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

В ближайшее время будет утвержден перечень дополнительных требований пожарной безопасности в школах и других образовательных учреждениях, в местах общепита и объектах с массовым пребыванием людей.

Кроме того, в период действия противопожарного режима ГУ МЧС и ГУ МВД по Самаре будут проводить рейды по выявлению и пресечению торговли пиротехникой в нелегальных местах без нужных документов.