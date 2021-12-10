В Тольятти пройдет фестиваль азиатской культуры

В субботу, 11 декабря, в КДЦ "Буревестник" в Тольятти в восьмой раз состоится фестиваль молодежной азиатской культуры "Кайга-fest". В 2021 г. на фестиваль приедут поклонники Азии более чем с 15 городов России.

"За годы проведения фестиваля более 5 тысяч человек смогли поближе познакомиться с азиатской культурой. Ежегодно фестиваль посещают представители китайских, корейских, японских компаний", — рассказывает организатор фестиваля Валентин Горбачев.

В программе "Кайга-fest" танцевальные и вокальные состязания, косплей-выступления, а также конкурсы артов, AMV и любительских музыкальных видеоклипов, созданных с помощью фрагментов из аниме.

"Хотелось бы отметить, что мы не просто фестиваль с конкурсной программой! У нас всегда проходят интересные мастер-классы по разным направлениям, а значит, это прекрасная возможность попробовать для себя что-то новое", — отмечает Алевтина Кондрахина, организатор "Кайга-fest".

На фестивале будут работать интерактивные площадки, ярмарка и swop-столы, на которых можно оставить или обменять свою вещь на что-то другое. Кроме того, пройдут мастер-классы по K-POP танцам и восточным чайным практикам.

Фестиваль пройдет 11 декабря, с 12:00 до 18:00, в КДЦ "Буревестник". Вход платный. С более подробной информацией и программой мероприятия можно ознакомиться в группе фестиваля в "ВКонтакте".

Организаторы предупреждают, что на входе будут проверять QR-код, подтверждающий наличие вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест. Для зрителей, не достигших 18 лет, QR-код не нужен, но посетить фестиваль они могут только вместе с родителями.