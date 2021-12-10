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Экономическая политика Экономика и бизнес

Новый инвестор создаст в ОЭЗ "Тольятти" более 1200 рабочих мест

ТОЛЬЯТТИ. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 декабря в областном правительстве под председательством губернатора Дмитрия Азарова состоялось заключительное в 2021 году заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Инвестиционный совет традиционно выступает площадкой для обсуждения и координации деятельности бизнеса и власти всех уровней, для развития инвестиционной политики региона, а также для выработки эффективных предложений для улучшения условий ведения бизнеса.

Глава региона, приветствуя участников заседания, отметил, что если в прошлом году отмечался спад производства, то сегодня экономика региона в целом адаптировалась и демонстрирует хорошие темпы развития. "Это связано с восстановлением промышленного производства, повышением инвестиционного спроса, динамичным развитием жилищно-строительного сектора, активизацией процессов в сфере развития транспорта, внешней торговли, постепенным восстановлением внутреннего спроса. По ряду показателей мы уже сейчас превышаем доковидный уровень и выходим на устойчивую положительную траекторию", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

На заседании были рассмотрены сразу несколько крупных инвестиционных проектов. Одним из них стал проект строительства медицинского диагностического центра. Общий объем инвестиций в проект составляет 142 млн рублей. Еще один инвестпроект связан с модернизацией и развитием действующего молочного комплекса. Инвестор планирует увеличить поголовье крупнорогатого скота и организовать высокотехнологичную роботизированную животноводческую ферму. Общий объем вложений составит 347 млн рублей.

В ОЭЗ "Тольятти" планируется создать пищевое производство, инвестор намерен реализовать проект в два этапа. Общий объем инвестиций превысит 13 млрд рублей. Создание нового производства даст Тольятти не менее 1265 рабочих мест и внесет большой вклад в диверсификацию городской экономики.

Все три инвестпроекта были одобрены членами совета, им будут назначены кураторы от областного правительства, которые будут сопровождать инициаторов на всех этапах реализации их проектов.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов в ходе заседания презентовал результаты работы по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе и снижению административных барьеров для бизнеса. Сегодня в регионе активно развиваются инвестиционные площадки, внедряются новые инструменты поддержки предпринимателей и инвесторов, а также привлекаются федеральные меры поддержки для проектов частного бизнеса.

В этом году в Самарской области открылось рекордное количество новых производств — запущены 20 проектов в разных сферах производства. Кроме того, в регионе реализованы крупные инвестиционные проекты в сфере услуг — логистический почтовый центр АО "НЛТ", а также центр здоровья и отдыха "Волжские термы". Уходящий год стал стартом для реализации многих значимых для региона проектов: строительства крупнейшего в ПФО ветропарка, завода сыров "КАРАТ", логистического хаба для маркетплейса OZON, а также комбината пищевых продуктов в Тольятти.

"Для привлечения в регион новых инвесторов мы продолжаем расширять действующий комплекс мер поддержки. В частности, в этом году запустили новый механизм господдержки: для инициаторов региональных инвестиционных проектов, включенных в реестр, в 2 раза снижается ставка налога на прибыль. Мы смягчили требования к получению инвестиционными проектами статуса стратегических: снижен объем инвестиций для проектов в моногородах до 30 млн рублей, для проектов в сфере с/х до 150 млн рублей. Остается востребованным среди инвесторов предоставление льготы по налогу на имущество организаций. Мы также продолжаем субсидировать инвесторов за создание рабочих мест", — рассказал министр.

Гид потребителя

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