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Власть и политика

В Курумоче пассажиров будут тестировать на коронавирус

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для предотвращения риска распространения штамма "омикрон" в аэропорту Курумоч будут тестировать пассажиров на COVID-2019. Об этом сообщили в ходе регионального оперштаба.

"Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 04.12.2021 № 34 предписано обеспечить в аэропортах организацию проведения выборочного тестирования на COVID-19, а по эпидемиологическим показаниям — сплошного тестирования прибывших из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации, граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства", — проинформировала глава Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.

Губернатор Дмитрий Азаров дал поручение организовать эту работу на территории аэропорта Курумоч.

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