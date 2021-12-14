В Курумоче пассажиров будут тестировать на коронавирус

Для предотвращения риска распространения штамма "омикрон" в аэропорту Курумоч будут тестировать пассажиров на COVID-2019. Об этом сообщили в ходе регионального оперштаба.
"Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 04.12.2021 № 34 предписано обеспечить в аэропортах организацию проведения выборочного тестирования на COVID-19, а по эпидемиологическим показаниям — сплошного тестирования прибывших из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации, граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства", — проинформировала глава Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.
Губернатор Дмитрий Азаров дал поручение организовать эту работу на территории аэропорта Курумоч.
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Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
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Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная