В Курумоче пассажиров будут тестировать на коронавирус

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Для предотвращения риска распространения штамма "омикрон" в аэропорту Курумоч будут тестировать пассажиров на COVID-2019. Об этом сообщили в ходе регионального оперштаба.