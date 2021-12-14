"Ладья" проиграла "Стальным Лисам" в повторном матче

В понедельник, 13 декабря, "Ладья" проиграла "Стальным Лисам" из Магнитогорска в повторном матче, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Единственную шайбу у волжан забросил Алексей Аверьянов.
Напомним, в первой игре тольяттинцы уступили сопернику в овертайме (2:3).
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