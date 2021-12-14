Новокуйбышевский НПЗ стал лидером социальной эффективности

Дочернее предприятие НК "Роснефть" — Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод — стал призером федерального конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Министерство труда РФ признало АО "Новокуйбышевский НПЗ" лучшим сразу по нескольким номинациям по итогам двух лет.
Начиная с 2014 года предприятие неоднократно занимало призовые места на всероссийском конкурсе, обходя серьезных соперников как на региональном, так и на федеральном этапах. Несмотря на то что в Самарской области представлена насыщенная промышленная палитра федеральных компаний, в 2015-м АО "Новокуйбышевский НПЗ" стал самым ярким представителем производственной сферы в вопросах социальной эффективности, заняв сразу несколько призовых мест и удостоившись Гран-при.
По результатам 2019 года предприятие стало лидером среди российских производств — министерство высоко оценило заслуги руководства завода в формировании здорового образа жизни в организациях производственной сферы.
По итогам 2020 года завод уже получил призовые места в 6 номинациях на региональном уровне. На "золотые места" предприятие вышло за развитие кадрового потенциала, за вклад социальных инвестиций в развитие территорий и благотворительность и за лучшие условия работникам с семьями. Серебро досталось заводу за создание и развитие рабочих мест, а также за развитие социального партнерства — так жюри оценило взаимодействие с профсоюзами и другими общественными организациями. И бронзой нефтепереработчики отмечены за сокращение производственного травматизма.
Заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО "Новокуйбышевский НПЗ" Елена Калманович уверена, что первое место по итогам 2019 года — это справедливая оценка системной работы менеджмента предприятия по формированию не просто здорового образа жизни, а именно системного подхода к здоровьесбережению работников: "Первое место в этой номинации — это верхушка айсберга. Мы будем продолжать заботиться о здоровье работников".
Ни для кого не секрет, рассказала Елена Викторовна, что база социальных объектов в Новокуйбышевске самая лучшая в Самарской области. На территории завода расположен здравпункт, оснащенный различными видами медтехники, есть своя скорая помощь с реанимационным оборудованием. Реализуется программа производственной медицины, которая высоко оценена и на уровне РФ и в НК "Роснефть". В здравпункте круглосуточно дежурит высококвалифицированный медперсонал — работники могут обратиться к врачам по любому виду недомогания.
В рамках ДМС заводчане проходят углубленное обследование в клиниках Самарской области. В 2019 году была реализована дополнительная программа обследования 100% работников для выявления на ранней стадии жизнеугрожающих заболеваний.
На балансе предприятия имеется санаторий-профилакторий "Дубки", база отдыха "Утес" и детский лагерь "Гагарин", где заводчане могут поправить здоровье и отдохнуть вместе с семьями. Кроме того, на предприятии активно внедряются основы здорового образа жизни и минимизации вредных привычек — отказа от курения, переход на здоровое питание.
Заводчане посещают городской бассейн "Дельфин", каток в ледовом дворце "Роснефть Арене" и лыжную базу. На НК НПЗ организован беговой клуб — кроме регулярных занятий сотрудники завода участвуют в крупных забегах по всей стране. Регулярно проводится "Марафон здоровья" — соревнования по различным видам спорта, "Веселые старты", в т. ч. спортивные праздники для семей, например, футбольный турнир "Отцы и дети".
На предприятии ведется агитация и разъяснительная работа по ЗОЖ, а в заводской столовой всегда "правильное" меню. Все перечисленные меры самым позитивным образом отражаются на психологическом климате в коллективе, а, следовательно, и на производственных показателях.
Также большое внимание на НК НПЗ уделяется программе "Развитие кадрового потенциала" — работа здесь выстраивается системная. Первые уроки по профориентации проводятся начиная с 5-го класса школ. Посещая музей, дети узнают о профессии нефтепереработчика. Для старшеклассников, проявивших себя в точных науках, открывается возможность учиться в специализированных "Роснефть-классах".
Налажено взаимодействие с новокуйбышевским нефтехимическим техникумом — основным поставщиком персонала для завода. Для ребят проводятся "Уроки профессионала", когда к преподаванию предмета подключаются специалисты НК НПЗ.
На базе учебного центра проводится обучение персонала. Центр оснащен большим количеством программных компьютерных комплексов, имитирующих процесс нефтепереработки, т. н. "виртуальный завод". Кроме обучающих семинаров с провайдерами, делается ставка на внутренний потенциал — на заводе развита программа наставничества. Открытая в 2015 году, она вышла на корпоративный уровень НК "Роснефть" в 2019-м. В том же году на базе АО "НК НПЗ" прошел финал корпоративного конкурса "Лучший наставник".
На предприятии созданы условия для профессионального роста. При желании любой рабочий может попробовать свои силы в управлении производством. Для выпускников вузов действует программа подготовки молодых специалистов.
Высокая оценка дана взаимодействию руководства НК НПЗ с профсоюзной организацией — в номинации "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы". Объединенная первичная профсоюзная организация АО "НК НПЗ" стала лучшей по итогам 2020 года в НК "Роснефть". Представители профсоюза обязательно включаются во все контролирующие органы, участвуют в работе социальных комиссий и первыми несут информацию для администрации о том, какая требуется помощь.
Последние комментарии
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?
нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают