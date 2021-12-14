Мягкий кинотеатр приглашает в головокружительное путешествие по мультивселенной

Долгожданный кинокомикс в уникальном формате ScreenX можно будет эксклюзивно посмотреть только в Мягком кинотеатре "Гудок" уже с 15 декабря.
Сеансы со значком ScreenX доступны для бронирования мест уже сейчас: smr.comfortkino.ru/film/chelovek-pauk-net-puti-domoy.
ScreenX — первая в мире технология мультипроекции: пять проекторов и два дополнительных боковых экрана создают панорамное изображение с углом обзора в 270 градусов. Боковые экраны активируются в самые яркие моменты фильма, усиливая эффект от экшн-сцен.
Посетить Мягкий кинотеатр можно в ТК Гудок, 3-й этаж.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?