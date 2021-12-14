В Самаре подвели итоги Единого регионального кадрового конкурса

13 и 14 декабря состоялся финал Единого регионального кадрового конкурса Самарской области. В рамках 2-х дневного мероприятия более 100 финалистов защищали свои проекты и налаживали межведомственное взаимодействие. Победителей наградил губернатор Дмитрий Азаров.

В 2021 году в конкурсе приняли участие 350 представителей государственных и муниципальных органов власти, министерств и подведомственных учреждений региона. Цель конкурса — определить и поощрить лучших государственных гражданских и муниципальных служащих, а также отметить наиболее успешные проекты, реализованные в области цифровизации, бережливого управления, национально-социальной инициативы, региональных проектных офисов. Победителей определяли в 10 номинациях.

Главное преимущество регионального кадрового конкурса по сравнению с иными конкурсами — универсальность. В нем объединены личные и командные номинации. Конкурс направлен на выявление не только лидеров региона, но и самых сильных проектных команд.

Координатором мероприятия выступил Центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области "Таволга", созданный в этом году по решению главы региона.

Представители партнеров конкурса — федеральные эксперты из аналитического центра при правительстве РФ, АНО "Россия — страна возможностей" и Агентства стратегических инициатив — очень высоко оценили уровень проведения конкурса, предложив тиражировать опыт Самарской области на другие регионы.

Наиболее активное участие в конкурсе приняли сотрудники министерства образования и науки, министерства управления финансами и государственной жилищной инспекции Самарской области. Среди муниципалитетов наибольшее количество служащих на конкурсе было из Администраций Самары, Тольятти, Куйбышевского внутригородского района Самары, Чапаевска и Богатовского района.

Дмитрий Азаров, обращаясь к финалистам, отметил: "Самое главное, что в этом конкурсе нет проигравших. У нас 350 участников в этом году. И это люди, которые готовы развиваться, брать на себя ответственность. Это значит, что у нашего региона замечательное будущее, которое соответствует заявленным лидерским целям и задачам, которые мы вместе определили, разрабатывая долгосрочную стратегию развития Самарской области".

Отдельно губернатор поблагодарил коллег из Москвы, которые проявили внимание к региональному конкурсу: "Сотрудничество с АНО "Россия — страна возможностей" стало для нас очень серьезным стимулом движения к более эффективной кадровой работе, развитию талантов в целом. Эти проекты носят созидательный характер и, конечно, работают на нашу Самарскую область и на наше великую Родину — Россию".

Губернатор напомнил, что все победители конкурса автоматически включаются в кадровый резерв региона, победа в конкурсе будет учитываться при назначении на должности, поручении новых направлений и проектов, формировании масштабных общественно — значимых проектов. "Мы будем рассчитывать на вас в первую очередь. Вы уже подтвердили компетенции на своем рабочем месте, показали себя и в рамках этого конкурса", — заявил Дмитрий Азаров.



Глава региона отметил, что необходимо сделать все, чтобы каждый человек, проживающий на территории региона, имел возможность для самореализации, чувствовал себя востребованным.

Победителем в номинации "Лучший гражданский служащий Самарской области" стал начальник отдела организации образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области Айрат Исхаков. "Всегда хочется испытать себя, попробовать что-то новое. Очень полезно было и познакомиться с новыми людьми, и послушать их идеи. Я надеюсь, что и наши идеи, которые родились во время конкурса, найдут свое применение в реальной жизни", — сказал Айрат Исхаков.

Первое место в номинации "Таланты региона" заняла директор самарской муниципальной детской школы искусств № 3 "Младость" Диана Горбенко. "Здесь собралось сообщество людей, каждый из которых в чем-то талантлив, — отметила победительница, — Поэтому очень полезно познакомиться с опытом, практиками своих коллег, применить их у себя. Нужно искать новые подходы к обучению в нынешней непростой ситуации, и я представила на конкурсе стратегию развития своего учреждения. Видимо, в этом и есть мой талант".