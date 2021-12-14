В Самаре подвели итоги Единого регионального кадрового конкурса

13 и 14 декабря состоялся финал Единого регионального кадрового конкурса Самарской области. В рамках 2-х дневного мероприятия более 100 финалистов защищали свои проекты и налаживали межведомственное взаимодействие. Победителей наградил губернатор Дмитрий Азаров.
В 2021 году в конкурсе приняли участие 350 представителей государственных и муниципальных органов власти, министерств и подведомственных учреждений региона. Цель конкурса — определить и поощрить лучших государственных гражданских и муниципальных служащих, а также отметить наиболее успешные проекты, реализованные в области цифровизации, бережливого управления, национально-социальной инициативы, региональных проектных офисов. Победителей определяли в 10 номинациях.
Главное преимущество регионального кадрового конкурса по сравнению с иными конкурсами — универсальность. В нем объединены личные и командные номинации. Конкурс направлен на выявление не только лидеров региона, но и самых сильных проектных команд.
Координатором мероприятия выступил Центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области "Таволга", созданный в этом году по решению главы региона.
Представители партнеров конкурса — федеральные эксперты из аналитического центра при правительстве РФ, АНО "Россия — страна возможностей" и Агентства стратегических инициатив — очень высоко оценили уровень проведения конкурса, предложив тиражировать опыт Самарской области на другие регионы.
Наиболее активное участие в конкурсе приняли сотрудники министерства образования и науки, министерства управления финансами и государственной жилищной инспекции Самарской области. Среди муниципалитетов наибольшее количество служащих на конкурсе было из Администраций Самары, Тольятти, Куйбышевского внутригородского района Самары, Чапаевска и Богатовского района.
Дмитрий Азаров, обращаясь к финалистам, отметил: "Самое главное, что в этом конкурсе нет проигравших. У нас 350 участников в этом году. И это люди, которые готовы развиваться, брать на себя ответственность. Это значит, что у нашего региона замечательное будущее, которое соответствует заявленным лидерским целям и задачам, которые мы вместе определили, разрабатывая долгосрочную стратегию развития Самарской области".
Отдельно губернатор поблагодарил коллег из Москвы, которые проявили внимание к региональному конкурсу: "Сотрудничество с АНО "Россия — страна возможностей" стало для нас очень серьезным стимулом движения к более эффективной кадровой работе, развитию талантов в целом. Эти проекты носят созидательный характер и, конечно, работают на нашу Самарскую область и на наше великую Родину — Россию".
Губернатор напомнил, что все победители конкурса автоматически включаются в кадровый резерв региона, победа в конкурсе будет учитываться при назначении на должности, поручении новых направлений и проектов, формировании масштабных общественно — значимых проектов. "Мы будем рассчитывать на вас в первую очередь. Вы уже подтвердили компетенции на своем рабочем месте, показали себя и в рамках этого конкурса", — заявил Дмитрий Азаров.
Глава региона отметил, что необходимо сделать все, чтобы каждый человек, проживающий на территории региона, имел возможность для самореализации, чувствовал себя востребованным.
Победителем в номинации "Лучший гражданский служащий Самарской области" стал начальник отдела организации образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области Айрат Исхаков. "Всегда хочется испытать себя, попробовать что-то новое. Очень полезно было и познакомиться с новыми людьми, и послушать их идеи. Я надеюсь, что и наши идеи, которые родились во время конкурса, найдут свое применение в реальной жизни", — сказал Айрат Исхаков.
Первое место в номинации "Таланты региона" заняла директор самарской муниципальной детской школы искусств № 3 "Младость" Диана Горбенко. "Здесь собралось сообщество людей, каждый из которых в чем-то талантлив, — отметила победительница, — Поэтому очень полезно познакомиться с опытом, практиками своих коллег, применить их у себя. Нужно искать новые подходы к обучению в нынешней непростой ситуации, и я представила на конкурсе стратегию развития своего учреждения. Видимо, в этом и есть мой талант".
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно