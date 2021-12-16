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ПСБ получил Национальную банковскую премию за платежный сервис для предпринимателей в мессенджерах

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ был отмечен Ассоциацией российских банков и стал лауреатом Национальной банковской премии в номинации "Инновационный подход применения искусственного интеллекта в обслуживании клиентов в банковском секторе" за сервис для бизнеса — чат-банк в мессенджере.

В этому году ПСБ первый в России запустил чат-банк для бизнеса в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Сервис, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, автоматически распознает счет, направленный в мессенджер, и предлагает клиенту заполненное платежное поручение, которое он может подтвердить смс-кодом по технологии облачной электронной подписи, по FaceID или TouchID. Платёж уходит сразу же, при этом соблюдается принцип омниканальности — в мобильном и интернет-банке этот платёж моментально отображается. После завершения операции бизнес-ассистент направит клиенту подтверждение о проведении платежа, которое он может переправить своему контрагенту. И всё это абсолютно безопасно и бесплатно.

"Мы высоко ценим признание экспертным советом Национальной банковской премии наших инновационных решений, которые упрощают рутинные банковские процессы и обеспечивают качественную поддержку клиентам в режиме 24/7. Согласно исследованию, которое проводил ПСБ, две трети клиентов малого бизнеса предпочитают использовать мессенджеры для взаимодействия с партнерами и обсуждения деловых тем, поэтому ПСБ интегрировал банковские сервисы в привычные для клиента каналы коммуникации, чтобы повысить удобство и доступность консультационных и платежных услуг. Мы уверены, что такое решение получит дальнейшее развитие и распространение в банковской сфере, так как запросы на операции в мессенджерах постоянно растут, что говорит об интересе со стороны клиентов", — отметил Роман Гаврилов, вице-президент, директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса ПСБ.

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