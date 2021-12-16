Банк "Открытие": инфляция стала главным врагом ФРС

Алексей Тихонов, управляющий директор аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"По итогам декабрьского заседания ФРС сохранила коридор ставки федеральных фондов на уровне 0-0,25%, а объем покупок уже начиная с середины января снизится на $30 млрд до $60 млрд, а далее продолжит сокращаться теми же темпами. Таким образом, в отсутствие дополнительных изменений программа количественного смягчения должна завершиться к середине марта, когда запланировано второе в 2022 г. заседание регулятора.

Поскольку удвоение темпов сокращения покупок активов было ожидаемо — его анонсировали еще в ноябре — основным итогом заседания для рынка стало обновление центральным банком США своих экономических прогнозов. Также были обновлены оценки состояния экономики относительно критериев, которые служат для ФРС триггером для повышения процентной ставки — уровня инфляции и состояния рынка труда.

Хотя ФРС по-прежнему считает, что основной причиной ускорения роста цен служат дисбалансы, вызванные пандемией, было отмечено, что в последние месяцы оно распространилось на более широкий перечень товаров и услуг. В то же время регулятор не видит причин для устойчиво высоких темпов инфляции: высоких темпов роста реальных зарплат, которые превышали бы темпы роста производительности и провоцировали бы спираль инфляции. Оценка ФРС инфляции на этот год по индексу PCE была повышена на 1,1 п. п. до 5,3%, а на 2022 г. — на 0,4 п. п. до 2,6%, существенно превышая целевой уровень регулятора в 2%.

Сильнее изменилась оценка ФРС состояния рынка труда. Ранее регулятор заявлял, что экономика еще далека от достижения уровня полной занятости. Под ним ФРС понимает набор статистических данных о состоянии рынка труда, включая уровень занятости в отдельных группах населения (афроамериканцы и испаноязычные). Однако по итогам декабрьского заседания его оценка существенно изменилась благодаря высоким темпам восстановления занятости. Так, ФРС ожидала достижения среднего уровня безработицы в 4 квартале на уровне 4,8%, в то время как уже по итогам ноября она снизилась до 4,2%. При этом ноябрьский отчет о рынке труда показал существенное снижение уровня безработицы именно среди низкооплачиваемых групп населения — с низким уровнем образования, афроамериканцев и испаноязычных. В результате ФРС по итогам заседания объявила, что ожидает достижения полного уровня занятости уже в следующем году, снизив прогноз по уровню безработицы на конец 2022 г. с 3,8% до докризисных 3,5%.

Таким образом, ФРС уже в 2022 г. достигнет критериев для начала цикла подъема процентных ставок. Ожидаемый большинством членов Комитета по Открытым Рынкам (FOMC) уровень учетной ставки на конец 2022 г. достиг 0,75-1,0%, что эквивалентно трем решениям по поднятию коридора процентной ставки (на 0,25 п. п. каждое). В отношении 2023 г. неопределенность растет: распределение голосов членов FOMC имеют пики, соответствующие двум и четырем повышениям; новый прогноз уровня ставки на конец года составляет 1,4-1,9% по сравнению с 0,4-1,1% на заседании в сентябре. В отношении 2024 г. в мнениях членов FOMC также произошел сдвиг: несмотря на почти неизменные ожидания по инфляции и безработице на конец 2024 г., уровень ставки ожидается в диапазоне 1,9-2,9% по сравнению с 0,9-2,1% на прошлом заседании в сентябре".