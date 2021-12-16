Губернатор провел совещание по вопросам безопасности во время новогодних праздников

В четверг, 16 декабря, губернатор Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области, а также антинаркотической комиссии региона.
Вопрос обеспечения правопорядка и безопасности жителей региона в период новогодних праздников — один из ключевых.
"Мы с вами должны заблаговременно отработать системные меры безопасности в этот период в условиях пандемии. Вопросы действия тех или иных ограничений будут решать оперативно на штабах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. А мы традиционно уделим внимание профилактике и предупреждению правонарушений", — отметил Дмитрий Азаров в начале обсуждения.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев отметил: в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии. Вместе с тем, люди будут гулять на площадях, в парках и скверах в новогоднюю ночь.
"По предварительным расчетам, правопорядок и общественную безопасность в местах гуляний людей дополнительно будут обеспечивать около 700 сотрудников органов внутренних дел", — отметил он.
Около тысячи сотрудников в качестве дополнительной помощи планируется привлечь 6 и 7 января в период празднования Рождества, которое, по предварительной информации, пройдет в 274 храмах региона. Замначальника областного главка обратил внимание на необходимость установки рамок металлоискателей на входах храмы.
Юрий Дмитриев добавил, что в период новогодних праздников "планируется увеличение плотности нарядов в максимальном приближении к местам массового пребывания граждан, будут приняты меры по сохранности декоративных конструкций во всех населенных пунктах области и по пресечению незаконной вырубки хвойных насаждений".
Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий во время заседания антитеррористической комиссии обратил внимание на необходимость повышения безопасности на транспорте. В частности, речь шла об установке камер в самарских трамваях, троллейбусах, метро и тольяттинских автобусах.
"Это ключевые перевозчики, услугами которых пользуются десятки тысяч граждан, — отметил руководитель надзорного ведомства. — Перевозчики должны обеспечить безопасность граждан в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности".
Частично эта работа выполнена: в областной столице видеонаблюдением оснащено 206 вагонов трамваев, 22 новых троллейбуса, почти 200 автобусов. Тем не менее, муниципалитетам необходимо ускорить работу по установке камер.
С этим согласился глава региона, поскольку "вопрос напрямую связан с безопасностью людей". Он также напомнил о необходимости создания инфраструктуры в рамках системы "Безопасный город".
"Нам надо четко сформировать запрос от муниципалитетов на установку аппаратного комплекса, который должен работать на все направления: это дает возможность не только обеспечивать правопорядок и фиксировать правонарушения, но и наблюдать за ритмичностью общественного транспорта, состоянием дорог, уборкой территорий и так далее. Это повысит эффективность муниципального управления", — акцентировал Дмитрий Азаров, обращаясь к главам городов и районов области.
На заседании антинаркотической комиссии региона обсудили вопросы противодействия незаконному обороту запрещенных веществ, профилактики наркомании, лечения и реабилитации зависимых людей.
По данным министерства здравоохранения области, на 1 ноября текущего года общее число зарегистрированных наркопотребителей составило 8462 человека. Отмечается снижение на 16% числа лиц, поставленных на учет в связи с потреблением запрещенных веществ впервые в жизни.
Существенный вклад в выявление лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, вносится правоохранительными органами региона в рамках выявления административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. За 10 месяцев 2021 года сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области вывялено 4909 правонарушений в данной сфере.
Участники совещания отдельное внимание уделили вопросу оказания помощи негосударственным реабилитационным центрам в отношении тех людей, которые прошли лечение, отказались от наркотиков и сейчас нуждаются в мерах соцподдержки.
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Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
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