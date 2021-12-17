Ситилинк открыл новый магазин в Самаре

Один из крупнейших интернет-магазинов Ситилинк открыл новую торговую точку в Самаре — в ТЦ "Триумф" на ул. Спортивной д. 20. Теперь в городе работает три магазина и четырнадцать пунктов выдачи заказов компании.

В ассортименте нового магазина около 6 тыс. наименований востребованных товаров, доступных к заказу прямо на месте. В торговых залах представлены современные терминалы самообслуживания, с помощью которых можно ознакомиться с характеристиками техники, посмотреть отзывы и оформить заказ самовывозом или доставкой из продуктового портфеля интернет-магазина (90 тыс. наименований товаров от порядка 1 тыс. мировых брендов) и тут же оплатить его. Клиентам будут доступны акции и специальные предложения, квалифицированные услуги по страхованию, доставке и установке техники. Также на месте можно будет оформить кредит или рассрочку.

Площадь нового магазина — порядка 360 кв. м., где около 80% отведено под организацию складского помещения. Это позволяет обеспечивать единовременное хранение и наличие большего количества товаров, доступных к покупке "здесь и сейчас".

"Ситилинк широко представлен на всей территории Самары, но в последнее время чувствовалась потребность местных жителей в дополнительном магазине, где можно не только забрать заказ, но и совершить покупку на месте, — отметил Алексей Смольков, управляющий директор дивизиона "Центр" Ситилинка. — Для новой торговой точки мы выбрали крайне удачное расположение в старом городе — рядом железнодорожный вокзал и главный городской рынок".

В честь открытия с 17 по 30 декабря Ситилинк проводит акции "Скидки на всё до 30%" и "1000 товаров по рублю" в новом магазине. В предложении участвуют бытовая и цифровая техника, а также товары из других категорий. С подробностями акций можно ознакомиться на сайте компании.

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