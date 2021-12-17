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Экономика и бизнес

Ситилинк открыл новый магазин в Самаре

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Один из крупнейших интернет-магазинов Ситилинк открыл новую торговую точку в Самаре — в ТЦ "Триумф" на ул. Спортивной д. 20. Теперь в городе работает три магазина и четырнадцать пунктов выдачи заказов компании.

В ассортименте нового магазина около 6 тыс. наименований востребованных товаров, доступных к заказу прямо на месте. В торговых залах представлены современные терминалы самообслуживания, с помощью которых можно ознакомиться с характеристиками техники, посмотреть отзывы и оформить заказ самовывозом или доставкой из продуктового портфеля интернет-магазина (90 тыс. наименований товаров от порядка 1 тыс. мировых брендов) и тут же оплатить его. Клиентам будут доступны акции и специальные предложения, квалифицированные услуги по страхованию, доставке и установке техники. Также на месте можно будет оформить кредит или рассрочку.

Площадь нового магазина — порядка 360 кв. м., где около 80% отведено под организацию складского помещения. Это позволяет обеспечивать единовременное хранение и наличие большего количества товаров, доступных к покупке "здесь и сейчас".

"Ситилинк широко представлен на всей территории Самары, но в последнее время чувствовалась потребность местных жителей в дополнительном магазине, где можно не только забрать заказ, но и совершить покупку на месте, — отметил Алексей Смольков, управляющий директор дивизиона "Центр" Ситилинка. — Для новой торговой точки мы выбрали крайне удачное расположение в старом городе — рядом железнодорожный вокзал и главный городской рынок".

В честь открытия с 17 по 30 декабря Ситилинк проводит акции "Скидки на всё до 30%" и "1000 товаров по рублю" в новом магазине. В предложении участвуют бытовая и цифровая техника, а также товары из других категорий. С подробностями акций можно ознакомиться на сайте компании.

"Ситилинк" — один из крупнейших интернет-магазинов России, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года. В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 1000 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.

В продуктовом портфеле порядка 1000 мировых брендов и 90 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, а также других категорий товаров, включая автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику.

В портфеле услуг — сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.

1-е место в исследовании Data Insight "Онлайн-рынок бытовой техники и электроники" за 2020 год

1-е место в исследовании Data Insight "Онлайн-рынок бытовой техники и электроники" (период июль 2018 — июнь 2019)

3-е место в рейтинге TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2020 Data Insight

8-е место в рейтинге "10 главных продавцов Рунета" по версии Forbes

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