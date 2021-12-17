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Кино Культура

Киновед Олег Горяинов проведет лекцию о пути Билли Уайлдера

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 18 декабря, в 17:30 в музее Эльдара Рязянова (Самара, ул. Фрунзе, 120) состоится седьмая встреча лектория "История смеха в кино" - "Извилистый маршрут Билли Уайлдера".

До того как стать режиссером, Билли Уайлдер трудился сценаристом. "Ниночка" (1939) и "Восьмая жена Синей Бороды" (1938) Эрнста Любича, "С огоньком" (1941) Говарда Хоукса, "Задержите рассвет" (1941) Митчелла Лейзена - каждый из перечисленных фильмов своим успехом обязан сценарию Уайлдера.

Как постановщик Уайлдер прославился в первую очередь "нуарами": "Двойная страховка" (1944) и "Бульвар Сансет" (1950). Однако умение работать с драматическими сюжетами не помешало проявиться неповторимому чувству юмора Уайлдера, которое очевидно как по его немногочисленным комедиям, так и по работам в других жанрах.

На очередной встрече лектория киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Олег Горяинов расскажет о комедийной составляющей кинематографа Билли Уайлдера, одной из главных фигур "Золотого века" Голливуда.

Цена 200 рублей. Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись по телефону (846) 332-05-16.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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