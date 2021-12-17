Киновед Олег Горяинов проведет лекцию о пути Билли Уайлдера

В субботу, 18 декабря, в 17:30 в музее Эльдара Рязянова (Самара, ул. Фрунзе, 120) состоится седьмая встреча лектория "История смеха в кино" - "Извилистый маршрут Билли Уайлдера".

До того как стать режиссером, Билли Уайлдер трудился сценаристом. "Ниночка" (1939) и "Восьмая жена Синей Бороды" (1938) Эрнста Любича, "С огоньком" (1941) Говарда Хоукса, "Задержите рассвет" (1941) Митчелла Лейзена - каждый из перечисленных фильмов своим успехом обязан сценарию Уайлдера.

Как постановщик Уайлдер прославился в первую очередь "нуарами": "Двойная страховка" (1944) и "Бульвар Сансет" (1950). Однако умение работать с драматическими сюжетами не помешало проявиться неповторимому чувству юмора Уайлдера, которое очевидно как по его немногочисленным комедиям, так и по работам в других жанрах.

На очередной встрече лектория киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Олег Горяинов расскажет о комедийной составляющей кинематографа Билли Уайлдера, одной из главных фигур "Золотого века" Голливуда.

Цена 200 рублей. Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись по телефону (846) 332-05-16.