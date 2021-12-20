16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Застройщик 129-го квартала Самары представил визуализацию проекта Опубликованы эскизы предполагаемой застройки в районе Ипподрома Найдены подрядчики на строительство быстровозводимых отделений больниц в 4 районах Самарской области Появились эскизы домов на месте ГПЗ-4 "ТеррНИИгражданпроект" подготовит документы на реконструкцию Загородного парка

Строительство Строительство и недвижимость

Застройщик 129-го квартала Самары представил визуализацию проекта

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "Юниверс-Строй" заявилось с проектом застройки 129-го квартала Самары на общественные слушания, которые проходят до 30 декабря. Компания представила визуализацию планировочного решения. На земельном участке в границах ул. Самарской, Маяковского, Садовой, Чкалова планируется построить семь секций высотой от 6 до 17 этажей и паркинг на 624 машины.

Фото: samadm.ru

"Предполагается комплексное развитие застройки квартала. Разрешенные высотные параметры новой застройки с учетом изменений в ПЗЗ 2020 г. создают не выразительную силуэтную линию, — отмечает в пояснении к проектному решению компания "Юниверс-Строй". — Применение полученных ранее отклонений от предельно допустимых параметров строительства позволяет создать выразительный силуэт застройки, обеспечить плавный переход от высотной застройки 134 квартала к застройке 129 квартала; создать доминанту, которая бы экранировала имеющиеся на территории квартала масштабные секции.

Предложено разместить следующие секции на территории квартала: секция 1 — 53,4 м (17 эт.), секция 2 — 47,4 м (15 эт.), секция 3 — 41,4 м (13 эт.), секция 4 — 38,4 м (12 эт.), секция 5 — 53,4 м (17 эт.), секция 6 — 20,4 м (6 эт.), секция 7 — 20,4 м (6 эт.).


Назначение каждой секции подчинено определенной логике: секции с 1 по 4 не создают сплошной фронт застройки и за счет разрывов не оказывают давящего влияния на ЦГФО, сохраняемые по красной линии, их высота снижается в направлении ул. Маяковского; секция 5 поднимается, чтобы закрыть со стороны ул. Самарской безликие глухие торцевые фасады новой застройки, её высота равняется высоте экранируемых секций; секции 6 и 7 являются среднеэтажными и обеспечивают переход от высотной застройки к наиболее целостному фронту исторической застройки по ул. Маяковского.

Все секции подняты на двухэтажный стилобат, который служит для размещения объектов культурно-бытового обслуживания. В первой секции, под которой отсутствует паркинг, планируется разместить детское дошкольное учреждение кратковременного пребывания.

Между исторической застройкой и стилобатом предусмотрено устройство благоустроенного, озелененного бульвара, часть которого прикрыта консольным навесом, который будет служить шумозащитным экраном и противопожарной преградой с водяной завесой. Пешеходный бульвар параллельно ул. Самарской будет способствовать развитию стрит-ритейла, вдоль него и в его завершении организованы зеленые курдонеры с местами отдыха.

Предусмотрено две очереди реализации проекта — 1 по 4 и с 5 по 7 секции. Секции первой и второй очереди разделены проездом. В каждой из очередей предусмотрен 2-уровневый паркинг. В первой очереди въезд в паркинг организован с помощью лифтов. Во второй очереди — с помощью пандусов.

В решении фасадов применены навесные стеклянные и алюминиевые конструкции, позволяющие имитировать различные фактуры материала. Стены-экраны со стороны ул. Самарской создают ощущение дематериализации: фасады словно растворяются в небе. Вдоль бульвара в них будут отражаться ЦГФО, создавая ощущение камерального пространства исторической улицы. Со стороны двора здания будут выглядеть более традиционно — с открытыми балконами и лоджиями.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

Обманутый дольщик 26 октября 2021 10:50 В Пестравском районе к 2023 г. построят жилой корпус пансионата для престарелых и инвалидов

А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?

Обманутый дольщик 26 октября 2021 10:00 На квартиры, проданные "Прогрессом-Н", пришли обманутые дольщики

Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?

John Nameless 22 октября 2021 14:36 Самарская компания сорвала строительство космического локатора в Московской области

позорище то какое ёкэлэмэнэ

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2