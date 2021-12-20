Застройщик 129-го квартала Самары представил визуализацию проекта

ООО "Юниверс-Строй" заявилось с проектом застройки 129-го квартала Самары на общественные слушания, которые проходят до 30 декабря. Компания представила визуализацию планировочного решения. На земельном участке в границах ул. Самарской, Маяковского, Садовой, Чкалова планируется построить семь секций высотой от 6 до 17 этажей и паркинг на 624 машины.
"Предполагается комплексное развитие застройки квартала. Разрешенные высотные параметры новой застройки с учетом изменений в ПЗЗ 2020 г. создают не выразительную силуэтную линию, — отмечает в пояснении к проектному решению компания "Юниверс-Строй". — Применение полученных ранее отклонений от предельно допустимых параметров строительства позволяет создать выразительный силуэт застройки, обеспечить плавный переход от высотной застройки 134 квартала к застройке 129 квартала; создать доминанту, которая бы экранировала имеющиеся на территории квартала масштабные секции.
Предложено разместить следующие секции на территории квартала: секция 1 — 53,4 м (17 эт.), секция 2 — 47,4 м (15 эт.), секция 3 — 41,4 м (13 эт.), секция 4 — 38,4 м (12 эт.), секция 5 — 53,4 м (17 эт.), секция 6 — 20,4 м (6 эт.), секция 7 — 20,4 м (6 эт.).
Назначение каждой секции подчинено определенной логике: секции с 1 по 4 не создают сплошной фронт застройки и за счет разрывов не оказывают давящего влияния на ЦГФО, сохраняемые по красной линии, их высота снижается в направлении ул. Маяковского; секция 5 поднимается, чтобы закрыть со стороны ул. Самарской безликие глухие торцевые фасады новой застройки, её высота равняется высоте экранируемых секций; секции 6 и 7 являются среднеэтажными и обеспечивают переход от высотной застройки к наиболее целостному фронту исторической застройки по ул. Маяковского.
Все секции подняты на двухэтажный стилобат, который служит для размещения объектов культурно-бытового обслуживания. В первой секции, под которой отсутствует паркинг, планируется разместить детское дошкольное учреждение кратковременного пребывания.
Между исторической застройкой и стилобатом предусмотрено устройство благоустроенного, озелененного бульвара, часть которого прикрыта консольным навесом, который будет служить шумозащитным экраном и противопожарной преградой с водяной завесой. Пешеходный бульвар параллельно ул. Самарской будет способствовать развитию стрит-ритейла, вдоль него и в его завершении организованы зеленые курдонеры с местами отдыха.
Предусмотрено две очереди реализации проекта — 1 по 4 и с 5 по 7 секции. Секции первой и второй очереди разделены проездом. В каждой из очередей предусмотрен 2-уровневый паркинг. В первой очереди въезд в паркинг организован с помощью лифтов. Во второй очереди — с помощью пандусов.
В решении фасадов применены навесные стеклянные и алюминиевые конструкции, позволяющие имитировать различные фактуры материала. Стены-экраны со стороны ул. Самарской создают ощущение дематериализации: фасады словно растворяются в небе. Вдоль бульвара в них будут отражаться ЦГФО, создавая ощущение камерального пространства исторической улицы. Со стороны двора здания будут выглядеть более традиционно — с открытыми балконами и лоджиями.
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ