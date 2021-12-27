Цифровые сервисы меняют подходы в металлоторговле

Чтобы купить металлопрокат, теперь не обязательно обзванивать металлоторговые компании и выезжать на склады. Металлоторговля осваивает удалённые форматы продаж. Как и любой другой товар, металл теперь можно приобрести онлайн.

Можем ли мы сегодня представить себе жизнь без цифровых сервисов? Они облегчили работу и отдых, покупку товаров и заказ услуг. Даже металлопрокат для своего производства можно приобрести с помощью цифровых сервисов. Привычная закупка со склада имеет свои преимущества: можно вживую пообщаться с менеджером, воочию увидеть образцы товара. Но в нынешних реалиях ограничений контактов лучше воспользоваться "цифрой".

Российский рынок e-commerce, по оценке агентства Reprise, к 2023 году может преодолеть планку в пять триллионов рублей. Пришло время приобретать онлайн и стальную продукцию, что не менее удобно и выгодно, чем при покупке других товаров. "Идеальная картина, когда клиент в любое удобное для себя время заходит на сайт и получает все сервисы без участия операторов, включая отгрузку металлопроката и документооборот. Мы стремимся именно к этому", — рассказывает Алексей Ермаков, директор по развитию и маркетингу металлоторговой компании "А ГРУПП".

Многие поставщики активно развивают свои цифровые платформы и предлагают выгодные условия для онлайн-покупок. Первой среди металлургов свой интернет-магазин по продаже металлопроката запустила "Северсталь". Эта площадка наряду с другими цифровыми сервисами компании открывает новые возможности в сфере металлоторговли. Причем в выигрыше остаются потребители, в том числе из сферы малого и среднего бизнеса. В чем же основные плюсы?

Найти товар за секунды

Интернет-магазин "Северсталь Маркет" позволяет воспользоваться инструментами быстрых покупок, начиная от поиска продукции и заканчивая ее получением. Площадка доступна круглосуточно с компьютера и телефона. К этому нужно добавить прозрачность процессов и круглосуточную поддержку.

В магазине представлен горячекатаный и холоднокатаный металлопрокат, прокат с покрытием, сортовой и фасонный прокат, трубы и гнутые профили — более 5 тысяч наименований продукции "Северстали", а также других производителей в дополнение линейки.

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Несмотря на огромный ассортимент металлопроката, за счет продуманного набора фильтров нужную продукцию можно отыскать буквально за считанные секунды. Пользоваться фильтрами просто, посетителям интернет-магазина здесь все интуитивно понятно. Ознакомившись с описанием и основными характеристиками товара, в том числе с информацией о соответствии ГОСТам и нормам, можно узнать о дополнительных услугах: упаковке, доставке, а также обработке, и сделать выбор.

Важно, что на складах постоянно в наличии имеется нужный металл и даже готовые продуктовые наборы под конкретные ниши, удовлетворяющие большинство потребностей. А возможность закупки в минимальном объеме от одной пачки труб или рулона особенно важна для представителей малого бизнеса. В интернет-магазине можно сразу оформить офлайн-заказ на переработку приобретаемого рулонного металлопроката в лист, ленту, карточку или профнастил. Эту работу выполнит сервисный металлоцентр "Северстали" либо ее партнеры в регионах России.

"Пульт управления" в помощь

Каждый покупатель хочет, чтобы процесс покупки металла был полностью прозрачен. Как это сделать? Нужно зайти в личный кабинет, который является по сути "пультом управления" заказами в металлургическом интернет-магазине. В нем можно за несколько минут заключить договор, получить отчеты по исполнению заказа и отгрузке, скачать финансовые документы и сертификаты качества, отследить движение вагонов.

Здесь же доступны онлайн-расчет доставки, "умный" календарь для выбора даты отгрузки, а также онлайн-оплата. Участники программы лояльности Plus из числа покупателей продукции "Северстали" могут рассчитывать на бонусы и дополнительные привилегии для себя.

Экономия в онлайн-режиме

Кроме удобства и контроля, онлайн-покупатели имеют возможность сэкономить при покупке. Онлайн-аукционы позволяют приобрести металлопрокат через торги по выгодной цене. На этой площадке реализуется металлопрокат, который используется для производства товаров неответственного назначения: садового инвентаря, мебели или заборов и ограждений. С этого года в разряд доступной продукции добавились горячекатаный лист и трубы.

За ходом торгов можно следить с компьютера, планшета или телефона в режиме реального времени и делать ставки на выбранный товар. А если нет времени отслеживать весь процесс, то можно подключить автоматическое уведомление о появлении в аукционах подходящего металлопроката. Победителю аукциона доступна отсрочка платежа до 45 календарных дней.

Оформить документы — не проблема

Экономить можно и на оформлении документов. Сервис электронного документооборота позволяет обмениваться оригиналами документов в онлайн-режиме. Экономия может составить для пользователя до 85% затрат на их печать и отправку.

При этом сервис обеспечивает безопасность передачи данных, единый архив документации, удобный поиск документов, снижение рисков по возмещению НДС. Сертификаты на продукцию и бухгалтерские отчетные документы можно сразу получить в электронном кабинете после отгрузки.

Обмениваться электронными документами можно напрямую между IT-системами покупателя и поставщика, используя сервис EDI. Он позволяет быстро обрабатывать заказы, сводя к минимуму ошибки ручного ввода и сокращая время на создание документов.

Современный человек привык быть в курсе всех дел благодаря смартфону и компьютеру. Чат в WhatsApp позволяет получать самую актуальную информацию о заказе в режиме 24/7. Здесь доступны консультации по наличию металлопроката на складе или возможность его производства.

Еще один канал обратной связи от продавца — email-информирование. С его помощью на почту покупателя металлопроката "Северстали" автоматически отправляется вся информация по заказу: статус, итоговый отчет по исполнению, уведомление о наличии металла для самовывоза, данные об отгрузке продукции, сертификаты качества.

Закономерно, что все больше покупателей стальной продукции готовы использовать новые возможности цифровых сервисов.

"Цифровые продажи в В2В ждет революция, будущее за онлайн-сервисами во всех сегментах, — комментирует Кирилл Трояновский, руководитель цифровых продаж "Северстали". — Мы в следующем году представим обновленный "Северсталь Маркет", в котором максимально упростим клиентский путь. Наши потребители из сферы малого и среднего бизнеса, трейдеры и металлопереработчики смогут приобретать металл так же легко и быстро, как они привыкли это делать для себя лично, покупая продукты в Яндекс.Лавке или одежду в Wildberries или Ozon. Современному покупателю в любом интернет-магазине нужны понятные и привычные интерфейсы и сервисы".