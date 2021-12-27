Цифровые сервисы меняют подходы в металлоторговле

Чтобы купить металлопрокат, теперь не обязательно обзванивать металлоторговые компании и выезжать на склады. Металлоторговля осваивает удалённые форматы продаж. Как и любой другой товар, металл теперь можно приобрести онлайн.
Можем ли мы сегодня представить себе жизнь без цифровых сервисов? Они облегчили работу и отдых, покупку товаров и заказ услуг. Даже металлопрокат для своего производства можно приобрести с помощью цифровых сервисов. Привычная закупка со склада имеет свои преимущества: можно вживую пообщаться с менеджером, воочию увидеть образцы товара. Но в нынешних реалиях ограничений контактов лучше воспользоваться "цифрой".
Российский рынок e-commerce, по оценке агентства Reprise, к 2023 году может преодолеть планку в пять триллионов рублей. Пришло время приобретать онлайн и стальную продукцию, что не менее удобно и выгодно, чем при покупке других товаров. "Идеальная картина, когда клиент в любое удобное для себя время заходит на сайт и получает все сервисы без участия операторов, включая отгрузку металлопроката и документооборот. Мы стремимся именно к этому", — рассказывает Алексей Ермаков, директор по развитию и маркетингу металлоторговой компании "А ГРУПП".
Многие поставщики активно развивают свои цифровые платформы и предлагают выгодные условия для онлайн-покупок. Первой среди металлургов свой интернет-магазин по продаже металлопроката запустила "Северсталь". Эта площадка наряду с другими цифровыми сервисами компании открывает новые возможности в сфере металлоторговли. Причем в выигрыше остаются потребители, в том числе из сферы малого и среднего бизнеса. В чем же основные плюсы?
Найти товар за секунды
Интернет-магазин "Северсталь Маркет" позволяет воспользоваться инструментами быстрых покупок, начиная от поиска продукции и заканчивая ее получением. Площадка доступна круглосуточно с компьютера и телефона. К этому нужно добавить прозрачность процессов и круглосуточную поддержку.
В магазине представлен горячекатаный и холоднокатаный металлопрокат, прокат с покрытием, сортовой и фасонный прокат, трубы и гнутые профили — более 5 тысяч наименований продукции "Северстали", а также других производителей в дополнение линейки.
Несмотря на огромный ассортимент металлопроката, за счет продуманного набора фильтров нужную продукцию можно отыскать буквально за считанные секунды. Пользоваться фильтрами просто, посетителям интернет-магазина здесь все интуитивно понятно. Ознакомившись с описанием и основными характеристиками товара, в том числе с информацией о соответствии ГОСТам и нормам, можно узнать о дополнительных услугах: упаковке, доставке, а также обработке, и сделать выбор.
Важно, что на складах постоянно в наличии имеется нужный металл и даже готовые продуктовые наборы под конкретные ниши, удовлетворяющие большинство потребностей. А возможность закупки в минимальном объеме от одной пачки труб или рулона особенно важна для представителей малого бизнеса. В интернет-магазине можно сразу оформить офлайн-заказ на переработку приобретаемого рулонного металлопроката в лист, ленту, карточку или профнастил. Эту работу выполнит сервисный металлоцентр "Северстали" либо ее партнеры в регионах России.
"Пульт управления" в помощь
Каждый покупатель хочет, чтобы процесс покупки металла был полностью прозрачен. Как это сделать? Нужно зайти в личный кабинет, который является по сути "пультом управления" заказами в металлургическом интернет-магазине. В нем можно за несколько минут заключить договор, получить отчеты по исполнению заказа и отгрузке, скачать финансовые документы и сертификаты качества, отследить движение вагонов.
Здесь же доступны онлайн-расчет доставки, "умный" календарь для выбора даты отгрузки, а также онлайн-оплата. Участники программы лояльности Plus из числа покупателей продукции "Северстали" могут рассчитывать на бонусы и дополнительные привилегии для себя.
Экономия в онлайн-режиме
Кроме удобства и контроля, онлайн-покупатели имеют возможность сэкономить при покупке. Онлайн-аукционы позволяют приобрести металлопрокат через торги по выгодной цене. На этой площадке реализуется металлопрокат, который используется для производства товаров неответственного назначения: садового инвентаря, мебели или заборов и ограждений. С этого года в разряд доступной продукции добавились горячекатаный лист и трубы.
За ходом торгов можно следить с компьютера, планшета или телефона в режиме реального времени и делать ставки на выбранный товар. А если нет времени отслеживать весь процесс, то можно подключить автоматическое уведомление о появлении в аукционах подходящего металлопроката. Победителю аукциона доступна отсрочка платежа до 45 календарных дней.
Оформить документы — не проблема
Экономить можно и на оформлении документов. Сервис электронного документооборота позволяет обмениваться оригиналами документов в онлайн-режиме. Экономия может составить для пользователя до 85% затрат на их печать и отправку.
При этом сервис обеспечивает безопасность передачи данных, единый архив документации, удобный поиск документов, снижение рисков по возмещению НДС. Сертификаты на продукцию и бухгалтерские отчетные документы можно сразу получить в электронном кабинете после отгрузки.
Обмениваться электронными документами можно напрямую между IT-системами покупателя и поставщика, используя сервис EDI. Он позволяет быстро обрабатывать заказы, сводя к минимуму ошибки ручного ввода и сокращая время на создание документов.
Современный человек привык быть в курсе всех дел благодаря смартфону и компьютеру. Чат в WhatsApp позволяет получать самую актуальную информацию о заказе в режиме 24/7. Здесь доступны консультации по наличию металлопроката на складе или возможность его производства.
Еще один канал обратной связи от продавца — email-информирование. С его помощью на почту покупателя металлопроката "Северстали" автоматически отправляется вся информация по заказу: статус, итоговый отчет по исполнению, уведомление о наличии металла для самовывоза, данные об отгрузке продукции, сертификаты качества.
Закономерно, что все больше покупателей стальной продукции готовы использовать новые возможности цифровых сервисов.
"Цифровые продажи в В2В ждет революция, будущее за онлайн-сервисами во всех сегментах, — комментирует Кирилл Трояновский, руководитель цифровых продаж "Северстали". — Мы в следующем году представим обновленный "Северсталь Маркет", в котором максимально упростим клиентский путь. Наши потребители из сферы малого и среднего бизнеса, трейдеры и металлопереработчики смогут приобретать металл так же легко и быстро, как они привыкли это делать для себя лично, покупая продукты в Яндекс.Лавке или одежду в Wildberries или Ozon. Современному покупателю в любом интернет-магазине нужны понятные и привычные интерфейсы и сервисы".
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?