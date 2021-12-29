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В январе Валерий Бондаренко покажет самарцам "Фальшивомонетчика" и "Лакричную пиццу" Киновед Олег Горяинов проведет лекцию о пути Билли Уайлдера Вячеслав Вербовой расскажет о неснятых фильмах Эльдара Рязанова На премьере фильма "Домовой" самарскому актеру Олегу Белову вручили медаль "Спешите делать добро" В музее Эльдара Рязанова расскажут о драматичной карьере Уильяма Фридкина

Кино Культура

В январе Валерий Бондаренко покажет самарцам "Фальшивомонетчика" и "Лакричную пиццу"

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе Валерий Бондаренко в авторской программе "Страх высоты" в ЦРК "Художественный" покажет "Фальшивомонетчика" и "Лакричную пиццу".

11 января, в 19:00, в рубрике "Люблю" — новый фильм Шона Пенна "Фальшивомонетчик" (16+). Картина стартует 13 января, а зрители "Художественного" смогут оценить фильм на два дня раньше, в рамках превью-показа. Шон Пенн — лауреат премии "Оскар" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк". Один из самых титулованных актеров современности, призер Каннского, Венецианского (дважды) и Берлинского кинофестивалей.

"Фальшивомонетчик" (англ. Flag Day, буквальный перевод — "День флага") рассказывает о судьбе мошенника, фальшивомонетчика и грабителя банков. На все преступления он идет, чтобы заботиться о дочери. Главные роли в картине получили Шон Пенн и его дети Дилан Пенн и Хоппер Пенн.

18 января, в 19:00, в рубрике "Не люблю" Валерий Бондаренко представит драму Пола Томаса Андерсона "Лакричная пицца" (18+). Кинорежиссер, сценарист, оператор и продюсер Пол Томас Андерсон снял восемь полнометражных фильмов: "Роковая восьмерка", "Ночи в стиле буги", "Магнолия", "Любовь, сбивающая с ног", "Нефть", "Мастер", "Врожденный порок" и "Призрачная нить", за которые он номинировался в совокупности на восемь премий "Оскар". "Лакричная пицца" — его девятый фильм. Картину называют новым шедевром режиссера, она получила высокие отзывы критиков.

Описание фильма: Гэри Валентайн мечтает о карьере актера и знакомится со звездным продюсером Джоном Питерсом, который работает с Барбарой Стрейзанд. В главных ролях: Will Angarola, Griff Giacchino, Джеймс Келли, Купер Хоффман, Алана Хаим.

Стоимость билета: 200 рублей.

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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