В январе Валерий Бондаренко покажет самарцам "Фальшивомонетчика" и "Лакричную пиццу"

В январе Валерий Бондаренко в авторской программе "Страх высоты" в ЦРК "Художественный" покажет "Фальшивомонетчика" и "Лакричную пиццу".

11 января, в 19:00, в рубрике "Люблю" — новый фильм Шона Пенна "Фальшивомонетчик" (16+). Картина стартует 13 января, а зрители "Художественного" смогут оценить фильм на два дня раньше, в рамках превью-показа. Шон Пенн — лауреат премии "Оскар" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк". Один из самых титулованных актеров современности, призер Каннского, Венецианского (дважды) и Берлинского кинофестивалей.

"Фальшивомонетчик" (англ. Flag Day, буквальный перевод — "День флага") рассказывает о судьбе мошенника, фальшивомонетчика и грабителя банков. На все преступления он идет, чтобы заботиться о дочери. Главные роли в картине получили Шон Пенн и его дети Дилан Пенн и Хоппер Пенн.

18 января, в 19:00, в рубрике "Не люблю" Валерий Бондаренко представит драму Пола Томаса Андерсона "Лакричная пицца" (18+). Кинорежиссер, сценарист, оператор и продюсер Пол Томас Андерсон снял восемь полнометражных фильмов: "Роковая восьмерка", "Ночи в стиле буги", "Магнолия", "Любовь, сбивающая с ног", "Нефть", "Мастер", "Врожденный порок" и "Призрачная нить", за которые он номинировался в совокупности на восемь премий "Оскар". "Лакричная пицца" — его девятый фильм. Картину называют новым шедевром режиссера, она получила высокие отзывы критиков.

Описание фильма: Гэри Валентайн мечтает о карьере актера и знакомится со звездным продюсером Джоном Питерсом, который работает с Барбарой Стрейзанд. В главных ролях: Will Angarola, Griff Giacchino, Джеймс Келли, Купер Хоффман, Алана Хаим.

Стоимость билета: 200 рублей.