В киноклубе "Треугольник" пройдет Новогодник

В четверг, 30 декабря, в 18:00 в киноклубе "Треугольник" (ЦРК "Художественный", Самара, ул. Куйбышева, 105) пройдет праздничная встреча - Новогодник.

В киноклубе подведут итоги 2021 г., расскажут о репертуаре на 2022, разыграют пригласительные на первый "Треугольник"-2022 - комедийно-приключенческий триллер Kingʼs Man: Начало (18+).

Также гостям покажут фантазийную драму "Эта замечательная жизнь" Itʼs a Wonderful Life (США, 1947, 130 мин., 12+). Фильм вот уже более полувека показывают на американском телевидении в канун Рождества.

Режиссер Фрэнк Капра снял картину в 1946 г. по рассказу Филипа Ван Дорен Стерна "Величайший подарок". Главный герой, не выдержав череды проблем, решается на самоубийство, но ангел-хранитель помогает ему увидеть, насколько его жизнь поддержала других людей.

"Эта замечательная жизнь" - голливудская рождественская классика, картина получила пять номинаций на премию "Оскар" и премию "Золотой глобус". Сам Капра считал этот фильм лучшим в своей карьере. Однако при выходе на экраны картина не имела успеха у публики, что привело к банкротству продюсерской компании постановщика и спаду его кинематографической карьеры.

Стоимость билета - 150 рублей.