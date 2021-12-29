В киноклубе "Треугольник" пройдет Новогодник

В четверг, 30 декабря, в 18:00 в киноклубе "Треугольник" (ЦРК "Художественный", Самара, ул. Куйбышева, 105) пройдет праздничная встреча - Новогодник.
В киноклубе подведут итоги 2021 г., расскажут о репертуаре на 2022, разыграют пригласительные на первый "Треугольник"-2022 - комедийно-приключенческий триллер Kingʼs Man: Начало (18+).
Также гостям покажут фантазийную драму "Эта замечательная жизнь" Itʼs a Wonderful Life (США, 1947, 130 мин., 12+). Фильм вот уже более полувека показывают на американском телевидении в канун Рождества.
Режиссер Фрэнк Капра снял картину в 1946 г. по рассказу Филипа Ван Дорен Стерна "Величайший подарок". Главный герой, не выдержав череды проблем, решается на самоубийство, но ангел-хранитель помогает ему увидеть, насколько его жизнь поддержала других людей.
"Эта замечательная жизнь" - голливудская рождественская классика, картина получила пять номинаций на премию "Оскар" и премию "Золотой глобус". Сам Капра считал этот фильм лучшим в своей карьере. Однако при выходе на экраны картина не имела успеха у публики, что привело к банкротству продюсерской компании постановщика и спаду его кинематографической карьеры.
Стоимость билета - 150 рублей.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?