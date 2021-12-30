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Экономическая политика Экономика и бизнес

Леонид Григорьев: Пандемия переориентировала рынки труда от "услуг" к "доставкам"

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Академический руководитель департамента мировой экономики Национального исследовательского университета "Высшей школы экономики" профессор Леонид Григорьев по просьбе Волга Ньюс оценил ситуацию в экономике страны и Самарской области, а также перспективы выхода из коронакризиса.

Фото: www.leonidgrigoryev.com

- Что по большому счету изменилось в экономике мира в связи с продолжающейся около двух лет пандемией?

- На коротком горизонте в мире идет промышленный подъем при заторможенных услугах: развлечениях, путешествиях, туризме и прочих. Соответственно, рост цен на сырье и энергию пошел раньше, чем предполагали экономисты.

В среднесрочном плане пора думать о реформах здравоохранения на случай новых пандемий. А в долгосрочном плане пока можно констатировать, что люди могут стать более одинокими и более зависимыми от источников информации.

- Какие риски, связанные с пандемией, наиболее опасны для экономики?

- Пандемия переориентировала рынки труда от "услуг" к "доставкам". Структура потребительского спроса меняется, люди сжаты карантинами, а будущее потребительских рынков сегодня не вполне понятно.

- Вы отмечали, что коронакризис во многом вызван снижением потребления богатых. Насколько российская экономика завязана на вип-потребление?

- Это не совсем вип-потребление — 1% населения стран мира. Более состоятельные — 10-20% населения, похоже, перестроились и приспособились. А вот для устойчивого экономического роста хорошо бы расширять его социальную базу за счет среднеобеспеченных сограждан.

- Какие особенности прохождения коронакризиса можно выделить в России по сравнению с другими странами?

- Наши власти раньше и решительнее организовали противодействие пандемии — сам лежал в очень хорошем госпитале, построенном весной 2020 года. Кроме того, у нас есть широкая "система дач" для самоизоляции. И еще я думаю, что мы исторически более устойчивы к стрессам и трудностям.

- Успела ли Россия до коронакризиса выйти из предыдущих кризисов?

- Экономический рост между кризисами был в общем умеренным, но характер кризиса 2020 года и оживления, наступившего в 2021 году, был в пользу стран, где, подобно России, достаточно развиты промышленная база и экспорт ресурсов. Самое большое падение ВВП в Европе зарегистрировано в странах с большим туристическим потоком — во Франции, Испании, Италии.

Кирилл Токарев, телеканал РБК: "Государство сильно отстает от потребностей бизнеса" Кирилл Токарев, телеканал РБК: "Государство сильно отстает от потребностей бизнеса"
Шеф-редактор и ведущий телеканала РБК Кирилл Токарев, чья работа - беседы с авторитетными специалистами, в интервью Волга Ньюс сам выступил в качестве эксперта по ситуации в отечественной экономике. Разговор шел об институтах развития, о рынке деловых СМИ и (куда без него!) коронакризисе.

- За счет каких отраслей будет восстанавливаться наша экономика?

- В России сейчас идет промышленный рост, поднимается внутренний туризм. Нам пригодилось бы все, что позволяет людям реализовывать свои собственные инициативы, как в рамках больших проектов, так и помимо них.

- Что, согласно мировому опыту, эффективнее: поддержка потребительского спроса или стимулирование непосредственно бизнеса?

- Американский путь — раздача пособий людям при безработице, но пока бедные слои еще не вернулись на работу. Европейский путь больше сфокусирован на поддержке бизнеса с тем, чтобы дать ему возможность благополучно пережить тяжелые времена. У нас скорее второй путь — бизнесу надо пережить трудные времена, чтобы не начинать все сначала.

- В 2000-х годах вы в одной из работ писали, что у Самарской области есть все шансы стать лидером социально-экономического развития. На чем основывалось это утверждение?

- У Самарской области громадная промышленная база, инновационные возможности, Волга, природа. Но экономический рост все же стал постепенно уходить в регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а государственная поддержка стала больше ориентироваться на восток и на юг страны.

Хочу уточнить. Пятнадцать лет назад в наших исследованиях говорилось все же не о лидерстве Самарской области в масштабах России. Скорее речь шла о высоком уровне социально-экономического развития региона, о его многопрофильности и инновационности, а также о большой концентрации интеллектуальных ресурсов. И весь этот потенциал, думаю, никуда не ушел.

- Проекты, о реализации которых в Самарской области вы тогда говорили, воплощаются в жизнь только сейчас.

- Время от меня не зависит, но электричка от Тольятти до станции метро в Самаре всегда была правильным проектом. Мост через Волгу тоже выглядел весьма естественно для субъекта РФ, расположенного на такой большой реке вместе со своим — одним из крупнейших в России — автозаводом.

В "верхах" области тогда захотели найти среди зарубежных стран со среднеразвитой экономикой некие аналоги для Самарской области и Самары. У меня получились Словакия с Братиславой и Сент-Луис в США. Но в конечном итоге все, что происходит в том или иной регионе, зависит не от рассуждений экономистов, а от его жителей.

Гид потребителя

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