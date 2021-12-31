16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На зимних каникулах аэропорт "Курумоч" обслужит более 500 пассажирских рейсов Самарский "Нефтефлот" заключил контракт на строительство морского судна на 6 млрд рублей Евгений Касперский: "Потерю приватности можно считать налогом на прекрасную цифровую жизнь" Открыто рабочее движение на II очереди Самарского мостового перехода В 2022 г. отремонтируют очередной участок дороги до Ширяево

Транспорт и связь Экономика и бизнес

На зимних каникулах аэропорт "Курумоч" обслужит более 500 пассажирских рейсов

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В дни январских каникул, с 1 по 9 января, Курумоч обслужит 534 пассажирских рейса, в среднем — около 60 рейсов в день. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта.

Самыми популярными направлениями в праздники остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Наступающий год начнется для самарского аэропорта рейсом 1079 авиакомпании "Сибирь". 1 января в 02:45 по местному времени аэропорт примет борт, который прилетит из московского Домодедово.

Первым рейсом, отправленным из Самары в новом году, станет рейс авиакомпании Utair в Сургут. Время вылета по расписанию — 04:30. Предновогодний разлёт 31 декабря в 21:55 завершит рейс RT-630 авиакомпании UVT Aero из Самары в Казань.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2