На зимних каникулах аэропорт "Курумоч" обслужит более 500 пассажирских рейсов

В дни январских каникул, с 1 по 9 января, Курумоч обслужит 534 пассажирских рейса, в среднем — около 60 рейсов в день. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта.

Самыми популярными направлениями в праздники остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Наступающий год начнется для самарского аэропорта рейсом 1079 авиакомпании "Сибирь". 1 января в 02:45 по местному времени аэропорт примет борт, который прилетит из московского Домодедово.

Первым рейсом, отправленным из Самары в новом году, станет рейс авиакомпании Utair в Сургут. Время вылета по расписанию — 04:30. Предновогодний разлёт 31 декабря в 21:55 завершит рейс RT-630 авиакомпании UVT Aero из Самары в Казань.