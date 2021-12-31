На зимних каникулах аэропорт "Курумоч" обслужит более 500 пассажирских рейсов

В дни январских каникул, с 1 по 9 января, Курумоч обслужит 534 пассажирских рейса, в среднем — около 60 рейсов в день. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта.
Самыми популярными направлениями в праздники остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Наступающий год начнется для самарского аэропорта рейсом 1079 авиакомпании "Сибирь". 1 января в 02:45 по местному времени аэропорт примет борт, который прилетит из московского Домодедово.
Первым рейсом, отправленным из Самары в новом году, станет рейс авиакомпании Utair в Сургут. Время вылета по расписанию — 04:30. Предновогодний разлёт 31 декабря в 21:55 завершит рейс RT-630 авиакомпании UVT Aero из Самары в Казань.
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