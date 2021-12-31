Отловом бродячих собак в Самаре займутся "Добрые люди"

Департамент городского хозяйства и экологии нашел подрядчика, который займется отловом безнадзорных животных.

На торги заявился всего один участник — ООО "Добрые люди". Заявку признали соответствующей требованиям. Компании предстоит организовать комплекс мероприятий: отлов, транспортировку, осмотр ветеринаром, обработку от экто- и эндопаразитов, чипирование и учет, содержание и кормление животного (до 20 дней и более), кастрацию, стерилизацию или эвтаназию, видеофиксацию и возврат животного в место обитания, а также утилизацию трупов животных, умерших "по естественным причинам во время содержания в приюте".

Напомним, сумма подряда составляла 27,3 млн рублей, средства планируется освоить в течение 2022–2023 гг.

Ранее руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин заявил, что в Самаре числится около 6,5 тыс. бездомных собак. За 2021 г. (по данным на конец ноября) было отловлено 2,2 тысячи животных.