В 2021 г. в Самаре отловили 2,2 тыс. бродячих собак

Сейчас в Самаре живет около 6,5 тыс. бездомных собак, при этом за 2021 г. было отловлено 2,2 тысячи. Такие цифры озвучил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин во вторник, 23 ноября, на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии гордумы Самары.
Олег Ивахин согласился, что по безнадзорным животным поступает много обращений. "Это связано с тем, что был принят закон, по которому запрещена эвтаназия. Мы финансируем мероприятия исходя из алгоритма: отлов - содержание - стерилизация - чипирование - выпуск в среду. Всех имеющихся в городе безнадзорных животных мы обязаны отловить, стерилизовать, привить и в течение 20 дней содержать, после чего выпускать в то же место, откуда забрали. Все это фиксируется видеокамерой. Записи хранятся три года", - напомнил он алгоритм обращения с бродячими псами.
По его словам, практика других городов показывает, что в первые два-три года при таком подходе идет увеличение числа животных на 30-35%, а затем популяция уменьшается.
Также чиновник рассказал о проблеме приюта, базирующегося в пос. Козелки. "Он рассчитан на 600 голов. Сейчас 137 животных там находятся с неадекватным поведением, не подлежат выпуску на волю. Перед нами стоит проблема: как и за счет чего их содержать. Пока это не прописано никакими нормами. Мы обратились в департамент ветеринарии, сейчас вопрос рассматривается", - рассказал он.
Руководитель департамента сообщил, что ежегодно в начале года ведомство заказывает мониторинг и статистику по количеству бездомных собак: "Специализированная организация проезжает по районам с датчиками, считает число безнадзорных животных". Исходя из полученных статистических данных, заключаются контракты на отлов, содержание и стерилизацию.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.