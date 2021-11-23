В 2021 г. в Самаре отловили 2,2 тыс. бродячих собак

Сейчас в Самаре живет около 6,5 тыс. бездомных собак, при этом за 2021 г. было отловлено 2,2 тысячи. Такие цифры озвучил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин во вторник, 23 ноября, на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии гордумы Самары.

Олег Ивахин согласился, что по безнадзорным животным поступает много обращений. "Это связано с тем, что был принят закон, по которому запрещена эвтаназия. Мы финансируем мероприятия исходя из алгоритма: отлов - содержание - стерилизация - чипирование - выпуск в среду. Всех имеющихся в городе безнадзорных животных мы обязаны отловить, стерилизовать, привить и в течение 20 дней содержать, после чего выпускать в то же место, откуда забрали. Все это фиксируется видеокамерой. Записи хранятся три года", - напомнил он алгоритм обращения с бродячими псами.

По его словам, практика других городов показывает, что в первые два-три года при таком подходе идет увеличение числа животных на 30-35%, а затем популяция уменьшается.

Также чиновник рассказал о проблеме приюта, базирующегося в пос. Козелки. "Он рассчитан на 600 голов. Сейчас 137 животных там находятся с неадекватным поведением, не подлежат выпуску на волю. Перед нами стоит проблема: как и за счет чего их содержать. Пока это не прописано никакими нормами. Мы обратились в департамент ветеринарии, сейчас вопрос рассматривается", - рассказал он.

Руководитель департамента сообщил, что ежегодно в начале года ведомство заказывает мониторинг и статистику по количеству бездомных собак: "Специализированная организация проезжает по районам с датчиками, считает число безнадзорных животных". Исходя из полученных статистических данных, заключаются контракты на отлов, содержание и стерилизацию.