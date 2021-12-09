Удвоили ставки: мэрия Самары вновь пытается найти подрядчиков на отлов бродячих собак

Департамент городского хозяйства и экологии Самары в очередной раз объявил конкурс на поиск подрядчика, который займется отловом бездомных собак.
Сумма подряда на этот раз увеличена вдвое и составляет 27,35 млн рублей. Средства планируется освоить в течение 2022–2023 гг.
В начале ноября власти Самары объявили аналогичный конкурс с начальной ценой контракта в 11,5 млн рублей. Однако на торги не заявилась ни одна компания и аукцион признали несостоявшимся.
В максимальный перечень оказываемых услуг в новом контракте вошли стандартные мероприятия: отлов, транспортировка, осмотр ветеринаром, обработка от экто- и эндопаразитов, чипирование и учет, содержание и кормление животного (до 20 дней и более), кастрация, стерилизация или эвтаназия, видеофиксация и возврат животного в место обитания, а также утилизация трупов животных, умерших "по естественным причинам во время содержания в приюте".
Напомним, ранее руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин заявил, что в Самаре числится около 6,5 тыс. бездомных собак. За 2021 г. (по данным на конец ноября) было отловлено 2,2 тысячи животных.
Фото - depositphotos.com.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается