Удвоили ставки: мэрия Самары вновь пытается найти подрядчиков на отлов бродячих собак

Департамент городского хозяйства и экологии Самары в очередной раз объявил конкурс на поиск подрядчика, который займется отловом бездомных собак.

Сумма подряда на этот раз увеличена вдвое и составляет 27,35 млн рублей. Средства планируется освоить в течение 2022–2023 гг.

В начале ноября власти Самары объявили аналогичный конкурс с начальной ценой контракта в 11,5 млн рублей. Однако на торги не заявилась ни одна компания и аукцион признали несостоявшимся.

В максимальный перечень оказываемых услуг в новом контракте вошли стандартные мероприятия: отлов, транспортировка, осмотр ветеринаром, обработка от экто- и эндопаразитов, чипирование и учет, содержание и кормление животного (до 20 дней и более), кастрация, стерилизация или эвтаназия, видеофиксация и возврат животного в место обитания, а также утилизация трупов животных, умерших "по естественным причинам во время содержания в приюте".

Напомним, ранее руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин заявил, что в Самаре числится около 6,5 тыс. бездомных собак. За 2021 г. (по данным на конец ноября) было отловлено 2,2 тысячи животных.

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