Бастрыкин заинтересовался уголовным делом, связанным с достройкой проблемной долевки в центре Самары

К Председателю СК России Александру Бастрыкину поступило обращение в интересах участников долевого строительства многоквартирного дома на ул. Ленинской в городе Самаре, передает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

В 2004 году руководство центра "Прогресс" заключило с ООО "Патио" соглашение на возведение здания для работников предприятия и других граждан, однако до настоящего времени его не ввели в эксплуатацию, а подрядная организация была ликвидирована. При этом деньги, внесенные дольщиками, частично похищены представителями фирмы. Несмотря на передачу прав на достройку объекта другой компании, работы не завершены. Многочисленные обращения пострадавших в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", — отмечается в сообщении.

Напомним, история проблемного ЖК на ул. Ленинской началась в 2004 г., когда ФГУП "ЦСКБ-Прогресс" (с 2014 г. АО "РКЦ Прогресс") решило построить в 136 квартале квартиры для работников. Для этого привлекли ООО "Патио", которое заключило 94 инвестиционных договора на сумму более 140 млн руб., но обанкротилось. Директор "Патио" Владимир Комаровский получил четыре года колонии общего режима за мошенничество.

В 2009 г. за достройку объекта взялось ООО "Самарское бюро инвестирования строительства" ("С-БИС"). Стройка не началась, но будущие квартиры продавались, и число обманутых дольщиков только увеличилось.

В 2023 г. конкурс по выбору нового застройщика-инвестора выиграло ООО "СЗ ПОСКО". 13 ноября 2023 г. между минстроем и компанией было заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта. Однако в августе 2024 г. стало известно, что специализированный застройщик столкнулся со сложностями при получении разрешения на достройку проблемной долевки ООО "Патио".