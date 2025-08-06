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Происшествия

Бастрыкин заинтересовался уголовным делом, связанным с достройкой проблемной долевки в центре Самары

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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К Председателю СК России Александру Бастрыкину поступило обращение в интересах участников долевого строительства многоквартирного дома на ул. Ленинской в городе Самаре, передает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

В 2004 году руководство центра "Прогресс" заключило с ООО "Патио" соглашение на возведение здания для работников предприятия и других граждан, однако до настоящего времени его не ввели в эксплуатацию, а подрядная организация была ликвидирована. При этом деньги, внесенные дольщиками, частично похищены представителями фирмы. Несмотря на передачу прав на достройку объекта другой компании, работы не завершены. Многочисленные обращения пострадавших в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", — отмечается в сообщении.

Напомним, история проблемного ЖК на ул. Ленинской началась в 2004 г., когда ФГУП "ЦСКБ-Прогресс" (с 2014 г. АО "РКЦ Прогресс") решило построить в 136 квартале квартиры для работников. Для этого привлекли ООО "Патио", которое заключило 94 инвестиционных договора на сумму более 140 млн руб., но обанкротилось. Директор "Патио" Владимир Комаровский получил четыре года колонии общего режима за мошенничество.

В 2009 г. за достройку объекта взялось ООО "Самарское бюро инвестирования строительства" ("С-БИС"). Стройка не началась, но будущие квартиры продавались, и число обманутых дольщиков только увеличилось.

В 2023 г. конкурс по выбору нового застройщика-инвестора выиграло ООО "СЗ ПОСКО". 13 ноября 2023 г. между минстроем и компанией было заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта. Однако в августе 2024 г. стало известно, что специализированный застройщик столкнулся со сложностями при получении разрешения на достройку проблемной долевки ООО "Патио".

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Последние комментарии

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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